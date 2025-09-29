Ντοπιολαλιά και χιούμορ: Τρεις αγρινιώτικες λέξεις που μπέρδεψαν τα social media

Τρεις αγρινιώτικες λέξεις προκάλεσαν γέλιο και μπέρδεμα στα social media, αναδεικνύοντας την αυθεντική αιτωλοακαρνάνικη ντοπιολαλιά.

Ένα διαφορετικό βίντεο ανέβασε στα social media η Νικολέτα Κασσανδριανού, η οποία αποφάσισε να δοκιμάσει τις γλωσσικές γνώσεις των φίλων της, αυτή τη φορά στις… αγρινιώτικες λέξεις.

Με απλές ερωτήσεις τις κάλεσε να εξηγήσουν τι σημαίνουν οι λέξεις «πλαλάω», «σβαρνάω» και «ξετσαουλιάστηκα».

Οι συμμετέχουσες, αν και πρόθυμες, δυσκολεύτηκαν να δώσουν ακριβείς απαντήσεις, γεγονός που έκανε το βίντεο ακόμη πιο απολαυστικό.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι στην αιτωλοακαρνάνικη ντοπιολαλιά:

Πλαλάω: τρέχω

τρέχω Σβαρνάω: σέρνω ή τραβάω κάτι

σέρνω ή τραβάω κάτι Ξετσαουλιάστηκα: το ασταμάτητο χασμουρητό

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, προκαλώντας γέλια και χάος στα σχόλια

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νικολέτα Κασσανδριανού/ Coach ελέγχου βάρους (@nicolkass)