Ντόναλντ Τραμπ: Θέμα ημερών η ετυμηγορία για ασυλία ή όχι – Φυλακίζεται συνεργάτης του

Ένας πρώην οικονομικός σύμβουλος και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Πίτερ Ναβάρο, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών για παρεμπόδιση της λειτουργίας του Κογκρέσου, το οποίο τον είχε κλητεύσει να καταθέσει για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 202 1.Ομοσπονδιακό Εφετείο της Ουάσινγκτον αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να αποφανθεί αν ο Τραμπ έχει ή όχι ασυλία, αφού άκουσε τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών, στις 9 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ κατηγορείται από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ουάσινγκτον και από τις δικαστικές αρχές της Πολιτείας της Τζόρτζια για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχει «απόλυτη ασυλία» επειδή την εποχή εκείνη ήταν ακόμη πρόεδρος των ΗΠΑ. Ωστόσο τον Δεκέμβριο, η ομοσπονδιακή δικαστής που προΐσταται στη δίκη του στην Ουάσινγκτον, η Τάνια Τσάτκαν, απέρριψε το αίτημα ακύρωσης της δίωξής του.

Ένας άλλος σύμβουλος του πρώην προέδρου, ο Στιβ Μπάνον, καταδικάστηκε για τον ίδιο λόγο σε τετράμηνη φυλάκιση το 2022, όμως άσκησε έφεση.

Ο δικαστής Αμίτ Μέτα επέβαλε και χρηματικό πρόστιμο στον Πίτερ Ναβάρο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εφεσιβάλει την απόφαση.

BREAKING NEWS: ex-Donald adviser Peter Navarro has just been sentenced to four months in prison for ignoring his January 6 subpoena.

The judge delivered a sharp rebuke:

“Let’s make clear, Dr. Navarro, you are not a victim. You are not the object of a political prosecution…… pic.twitter.com/rwcxjwkYnU

— Mary L Trump (@MaryLTrump) January 25, 2024