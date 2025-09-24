Ντόναλντ Τραμπ: Ο… θείος Σαμ μίλησε: Θα αλλάξουμε πολιτική, όπως με τα φύλα;

«Your countries are going to hell» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από του βήματος της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναφερόμενος στο μείζον ζήτημα των παράνομων μεταναστών.

Δηλαδή «οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου» αν θέλαμε να κάνουμε μια ακριβή μετάφραση, αντί του ευγενέστερου «οδηγούνται στην καταστροφή»…

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έφερε το παράδειγμα της Ελλάδας, καθώς σε μια αποστροφή του λόγου του ανέφερε ότι «το 54% των φυλακισμένων στην Ελλάδα είναι αλλοδαποί»!

Ζήτησε τερματισμό της πολιτικής των ανοικτών συνόρων λέγοντας χαρακτηριστικά πως «οι φυλακές σας γεμίζουν με δήθεν πρόσφυγες, που ανταπέδωσαν την καλοσύνη με εγκλήματα».

Βέβαια ο Τραμπ ως παράδειγμα ανέφερε και την Ελβετία που έχει σύμφωνα με τον ίδιο ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών στις φυλακές της.

Το ζήτημα λοιπόν πλέον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Γιατί άμα τη εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, τα φύλα ξαναέγιναν δύο στην Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός άρχισε να ενοχλείται από την «τυραννία των μειοψηφιών»…

Τώρα λοιπόν με το προσφυγικό - μεταναστατευτικό ή κατ΄άλλους με το εισβολικό πρόβλημα, τι θα γίνει;

Μέχρι τουλάχιστον να μιλήσει ο Τραμπ στον ΟΗΕ η πρόσφατη απόφαση τρίμηνη αναστολής του δικαιώματος υποβολής αιτήματος ασύλου, το ρεπορτάζ έλεγε ότι είχε αρχίσει να «τρίζει», καθώς υπήρξαν και σχετικές προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον. Πάντως ο… θείος Σάμ μίλησε…

