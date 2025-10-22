Ντίνα Τσενικλόγλου: Στο Μεσολόγγι η κηδεία της 42χρονης - Η οικογένεια ζητά δωρεά στη «Φλόγα» αντί στεφάνων

Στο Μεσολόγγι θα τελεστεί η κηδεία της 42χρονης Ντίνας Τσενικλόγλου, με την οικογένειά της να καλεί, όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, να κάνουν δωρεά στη «Φλόγα» αντί στεφάνων.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:30.

Ο σύζυγός της, Σταμάτης, με μια ανάρτηση καλεί όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντί για στεφάνια, να κάνουν δωρεές στην οργάνωση «Φλόγα».

Σε σχετική ανάρτηση του συζύγου της αναφέρεται:

«Αντί στεφάνων

Στη μνήμη της αγαπημένης μας Ντίνας — συζύγου, μητέρας, συγγενούς και φίλης — επιθυμούμε όσοι θα ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντί στεφάνων, να προσφέρουν ένα ποσό στον Σύλλογο ΦΛΟΓΑ – Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Γι αυτό το σκοπό, στην είσοδο της εκκλησίας θα υπάρχει κουτί συλλογης των χρημάτων.

Εναλλακτικα, μπορείτε να στηρίξετε τη Φλόγα και μέσω της ιστοσελίδας: www.floga.org.gr

Με αυτόν τον τρόπο, η αγάπη, η δύναμη και η καλοσύνη που τη διέκριναν θα συνεχίσουν να φωτίζουν μέσα από την προσφορά».