Ντικ Τσέινι: Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπους του νεότερου.

O Τσένι που απέκτησε τον τίτλο του γερακιού βοήθησε στην προσπάθεια υπό τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους να εισβάλει στο Ιράκ, βασιζόμενος σε πληροφορίες – που αργότερα αποδείχθηκαν λανθασμένες – ότι ο Σαντάμ Χουσεΐν είχε συσσωρεύσει όπλα μαζικής καταστροφής.

Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από το Ουαϊόμινγκ τη δεκαετία του 1980 και υπουργός Άμυνας του πρεσβύτερου Προέδρου Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου, ο πρώτος εξέχων ρόλος του Τσένι στην Ουάσιγκτον διετέλεσε αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού και αργότερα αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου για τον Πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ.

Μετά το τέλος των δύο θητειών του ως αντιπρόεδρος το 2009, ο Τσένι έγινε ένας από τους πιο εξέχοντες Ρεπουμπλικάνους που αντιτάχθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Μαζί με την κόρη του, Λιζ Τσένι, πρώην βουλευτή, ο Ντικ Τσένι δήλωσε ότι ψήφισε τη Δημοκρατική Καμάλα Χάρις στις εκλογές του 2024. «Δεν υπήρξε ποτέ άτομο που να αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία μας από τον Ντόναλντ Τραμπ», είχε δηλώσει ο Τσένι πριν από τις εκλογές, τις οποίες κέρδισε ο Τραμπ.

Πηγή: cnn.gr