Ντιέγκο Μαραντόνα: Η ζωή του ποδοσφαιρικού θρύλου γίνεται σειρά κινουμένων σχεδίων

Η ζωή του ποδοσφαιριστή και αγαπημένου πολλών ποδοσφαιρόφιλων, Ντιέγκο Μαραντόνα, γίνεται σειρά κινουμένων σχεδίων. Μια σειρά με το ταξίδι του θρύλου από τα πρώτα του χρόνια έως την άνοδο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Η Reliance Animation, θυγατρική της ινδικής Reliance Entertainment, εξασφάλισε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χαρακτήρων για την παραγωγή σειράς κινουμένων σχεδίων βασισμένης στην πολυτάραχη ζωή του αείμνηστου ποδοσφαιρικού θρύλου, Ντιέγκο Μαραντόνα.

Το κινηματογραφικό στούντιο, με έδρα τη Βομβάη, πρόκειται να δημιουργήσει μια σειρά με σενάριο, η οποία θα προορίζεται για πλατφόρμες streaming και τηλεόρασης. Η σειρά θα καλύπτει το συγκλονιστικό ταξίδι του Μαραντόνα, ξεκινώντας από τα πρώτα του χρόνια και φτάνοντας μέχρι την άνοδο στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η σειρά φιλοδοξεί να εξερευνήσει βασικές στιγμές της καριέρας του, τους προσωπικούς του αγώνες και την τεράστια πολιτιστική του επιρροή τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Διεθνείς συνεργασίες και χρονοδιάγραμμα

Το έργο βρίσκεται ήδη σε φάση ανάπτυξης. Η συνεργασία για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων επιτεύχθηκε, σύμφωνα με το Variety, σε συνεργασία με την SATTVICA SA, εταιρεία με έδρα την Αργεντινή που κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Μαραντόνα, και τη διαμεσολάβηση της Bridge Marketing Group Inc.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργική ομάδα, τους συνεργάτες διανομής και το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την εξαιρετική ιστορία του Ντιέγκο Μαραντόνα σε μια νέα γενιά μέσω κινουμένων σχεδίων» δήλωσε ο Shibasish Sarkar, διευθύνων Σύμβουλος της Reliance Entertainment. «Το ταξίδι του, γεμάτο ανθεκτικότητα, πάθος και επιτεύγματα, ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και πιστεύουμε ότι θα εμπνεύσει κοινό παγκοσμίως» συμπλήρωσε.

newsbomb.gr