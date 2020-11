Ντιέγκο Μαραντόνα: Εγινε η νύχτα μέρα στη Νάπολη

Σε γηπεδική ατμόσφαιρα αποχαιρετούν τον Ντιέγκο Μαραντόνα οι Ναπολιτάνοι.

Με δεκάδες καπνογόνα, η νύχτα έγινε… μέρα στη Νάπολη όπου φίλοι της ομώνυμης ομάδας και θαυμαστές του «Ντιεγκίτο» αποχαιρετούν το δικό τους ίνδαλμα και τον «Βασιλιά» της πόλης.

Εκατοντάδες φίλαθλοι έσπασαν την καραντίνα λόγω κορωνοϊού και βρίσκονται γύρω από το Σαν Πάολο που σύντομα θα ονομάζεται «Ντιέγκο Μαραντόνα», και αποχαιρετούν με τον δικό τους μαγικό τρόπο τον «Θεό» τους.

Napoli giving Diego Maradona the send off he deserves outside their stadium tonight 🔥

(via @sempreciro)pic.twitter.com/Al7SQoAhCt

— ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2020