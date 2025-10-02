Ντέμη Γεωργίου: Παντρεύτηκε η πρώην σύζυγός της έναν χρόνο μετά τον θάνατο της

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Ντέμης Γεωργίου, η πρώην σύζυγός της Άλκηστις Αλεξανδράτου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στο Λονδίνο.

Η πρώην παίκτρια του MasterChef πέθανε τον Ιούλιο 2024, σε ηλικία μόλις 39 ετών, καθώς υπέστη σηπτικό σοκ από βαριά λοίμωξη. Μέσα από φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Facebook έγινε γνωστό ότι η Άλκηστις Αλεξανδράτου γύρισε σελίδα στη ζωή της και παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της Άντι, ένα χρόνο μετά τον θάνατο της Ντέμης Γεωργίου, η πρώην σύζυγός της Άλκηστις Αλεξανδράτου παντρεύτηκε τον σύντροφό της.

Μάλιστα, το νεόνυμφο ζευγάρι επέλεξε να κάνει γαμήλιο πάρτι σε παμπ στο Λονδίνο. Σε ανάρτηση που έκανε ο επίσημος λογαριασμός του μαγαζιού, The Angel Waltham Abbey φαίνεται η Άλκηστις Αλεξανδράτου με το νυφικό της, ποζάροντας χαμογελαστή στο πλευρό του συζύγου της.

«Συγχαρητήρια στους νεόνυμφους Άντι και Άλκηστις. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ξεχωριστή μέρα» γράφει η λεζάντα της δημοσίευσης.

Υπενθυμίζεται πως η Άλκηστις Αλεξανδράτου είχε κάνει μια σπαρακτική ανάρτηση για τον έναν χρόνο από τον θάνατό της Ντέμης Γεωργίου στην οποία ανέφερε:

«Αναρωτιέμαι πόσο γρήγορα ή πόσο αργά πέρασε αυτός ο χρόνος. Διαφορετική ταχύτητα κάθε μέρα. Διαφορετική ταχύτητα κάθε μέρα από κάθε ανάμνηση που είχαμε μαζί. Πώς επηρεάζει τη ζωή μου η απουσία σου. Ναι, οι ζωντανοί είναι εγωιστές. Λείπεις. Η σπίθα σου, η γοητεία σου, η παρουσία σας από τις ζωές μας. Φώναζες τόσο δυνατά. Άλλαξα χώρα και παρόλα αυτά είχες αντίκτυπο στη ζωή μου. Σε άκουσα. Μπορούσα να σε νιώσω. Με ενέπνευσες, διαγωνιστήκαμε, με έκανες καλύτερη, με προκάλεσες. Με έκανες αυτό που είμαι σήμερα. Με άφησες και με έκανες πιο δυνατή για να αντέξω την απώλειά σου — αλλά όμως είναι αβάσταχτη. Ήμουν πολλά πράγματα. Ερωτευμένη. Ήταν το καλύτερο… Ήταν;».

Στη συνέχεια, η Άλκηστις Αλεξανδράτου πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι αυτό έχει σταματήσει, ακόμα και τώρα. Απλά αποχωρίζομαι από τα συναισθήματά μου, απλά υπάρχω – ενώ όταν υπήρχες, τα ένιωσα όπως κανείς. Δεν θα ξυπνήσει ποτέ ξανά. Διαχωρίζομαι. Νιώθω ακόμα και σε άλλη γλώσσα, ώστε να μην νιώθω πια. Ήσουν ο γλύπτης μου, ήσουν η νίκη μου. Στα παρασκήνια, κανείς δεν ήξερε πόσο περήφανη ήμουν. Ήσουν ο συνεργάτης μου στο έγκλημα. Το σκοτεινό μου παραμύθι και ξέρω όλα αυτά που ήμουν για σένα. Όπως σήμερα, η τελευταία σου μέρα στην ύπαρξή μου.

Ήμουν η τελευταία σου κλήση που έχασα. Και λυπάμαι που δεν είδα αυτή την κλήση. Και δευτερόλεπτα αφότου έφυγες από αυτόν τον θνητό κόσμο, ήρθες σε ένα όνειρο για να επικοινωνήσεις. Εκείνη τη στιγμή που δεν ήξερα ότι έφυγες, αλλά ήσουν εκεί για να με προειδοποιήσεις… να μου πεις αντίο ή να μου πεις ότι θα πρέπει να σε κουβαλάω τώρα αιώνια ως ανύπαρκτη οντότητα… Και πρέπει να το κρατήσω αυτό τώρα και για πάντα. Μου λείπεις ακόμα. Σου στέλνω μηνύματα».

Η Ντέμη Γεωργίου συστήθηκε στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι μαγειρικής τον Ιανουάριο του 2020, ενώ οι κόντρες της με την Κατερίνα Λένη συζητήθηκαν έντονα εκείνη την περίοδο.

Λίγους μήνες μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef, η Ντέμη Γεωργίου παραχώρησε συνέντευξη στα «Μεσάνυχτα» και στην Ελεονώρα Μελέτη μαζί με την Άλκηστη Αλεξανδράτου. Οι δύο γυναίκες είχαν κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση τους και το σύμφωνο συμβίωσης που είχαν υπογράψει.

