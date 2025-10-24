«Ντελίριο» στο Αγρίνιο για το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας – Και αύριο Σάββατο στην πλατεία Δημοκρατίας

«Ντελίριο» στο Αγρίνιο για το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα παραμείνει στην πλατεία Δημοκρατίας σήμερα Παρασκευή (24.10.25) μέχρι και τις 22:00, ενώ αύριο Σάββατο (25.10.25) θα είναι στην πλατεία από τις 11:00 το πρωί μέχρι και τις 22:00.

Οι λάτρεις της «στρογγυλής θεάς» συγκεντρώθηκαν στην «καρδιά» του Αγρινίου, στην πλατεία Δημοκρατίας, για να θαυμάσουν από κοντά το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας!

Οι αγώνες για το κύπελλο είναι σε εξέλιξη και η διοργάνωση αυτή έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ δημιουργεί και μεγαλύτερη «έκρηξη» της αδρεναλίνης στους λάτρεις του ποδοσφαίρου που θα το καμαρώσουν από κοντά.

Παράλληλα, η ποδοσφαιρική αυτή εμπειρία είναι μοναδική για τους φιλάθλους της περιοχής που έσπευσαν και θα σπεύσουν στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου από κάθε γωνιά της Αιτωλοακαρνανίας.

Η πρωτοβουλία για το «τουρ» του τροπαίου, ενώ οι αγώνες είναι σε εξέλιξη, ανήκει στην «Betsson», που είναι ο μεγάλος χορηγός του Κυπέλλου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Μετά την Λάρισα ο επόμενος σταθμός ήταν το Αγρίνιο όπου το τρόπαιο θα παραμείνει στην πλατεία Δημοκρατίας (σήμερα Παρασκευή 24.10.25) μέχρι και τις 22:00, ενώ αύριο Σάββατο (25.10.25) θα είναι στην πλατεία Δημοκρατίας από τις 11:00 το πρωί μέχρι και τις 22:00!

Οι φίλαθλοι που θα επισκεφτούν το κέντρο του Αγρινίου έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο και να ζήσουν στιγμές γεμάτες αθλητική ενέργεια με πολλά μοναδικά δώρα, απολαμβάνοντας μια εμπειρία σχεδιασμένη για όσους αγαπούν αληθινά το ποδόσφαιρο!

Δείτε φωτογραφίες: