Ντέιβιντ Μπόουι: Σε δημοπρασία η εμβληματική φωτογραφία του στο Aladdin Sane - Θα σπάσει ρεκόρ

Σε δημοπρασία βγαίνει τον Οκτώβριο η εμβληματική φωτογραφία του Ντέιβιντ Μπόουι από το άλμπουμ Aladdin Sane με εκτιμώμενη τιμή 300.000 λιρών και ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ ως το πιο ακριβοπληρωμένο εξώφυλλο δίσκου που έχει πουληθεί ποτέ.

Η φωτογραφία του Μπόουι με τον κεραυνό στο πρόσωπο, που απαθανάτισε ο Μπράιαν Ντάφι – μέλος της περιβόητης «τρομερής τριάδας» των φωτογράφων του Λονδίνου μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέιλι και τον Τέρενς Ντόνοβαν – θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στην ιστορία της ροκ. Η Bonhams θα δημοπρατήσει συνολικά 35 αντικείμενα από το αρχείο του Ντάφι, μεταξύ των οποίων και το σκαμπό όπου κάθισε ο Μπόουι στη φωτογράφιση του 1973, η κάμερα Hasselblad 500C που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και ένα από τα μόλις δύο υπάρχοντα contact sheets της φωτογράφισης.

Στο σφυρί θα βγει επίσης η αυθεντική εσωτερική εικόνα του άλμπουμ – ένα ολόσωμο πορτρέτο του Μπόουι ως Aladdin Sane, που αποτέλεσε το κεντρικό δισέλιδο των πρώτων 5.000 αντιτύπων – με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 150.000 και 200.000 λιρών.

Η Κλερ Τόουλ-Μουάρ, επικεφαλής του τμήματος δημοφιλούς κουλτούρας της Bonhams, υπογράμμισε ότι η εικόνα του Ντάφι είναι εκείνη που έρχεται πρώτη στο μυαλό των περισσότερων όταν σκέφτονται τον Μπόουι. «Η αξία της είναι συγκρίσιμη μόνο με τα εξώφυλλα των Led Zeppelin και του Έλτον Τζον, που έχουν πιάσει τιμές άνω των 200.000 δολαρίων», σημείωσε.

Το εμβληματικό έργο έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της έκθεσης David Bowie Is του Μουσείου Βικτώρια και Άλμπερτ (V&A), η οποία υπήρξε η πιο πολυσύχναστη διεθνής περιοδεύουσα έκθεση στην 165χρονη ιστορία του μουσείου. Η φωτογραφία αποτέλεσε επίσης το επίκεντρο της έκθεσης στο Southbank Centre το 2023, για τα 50 χρόνια του Aladdin Sane, με τον γιο του φωτογράφου, Κρις Ντάφι, να την αποκαλεί «τη Μόνα Λίζα της ποπ».

Ο Κρις Ντάφι αποκάλυψε ότι η ιδέα για τον εμβληματικό κεραυνό προέκυψε αυθόρμητα: αρχικά επρόκειτο για ένα μικρό σύμβολο στο ζυγωματικό του Μπόουι, ώσπου ο πατέρας του πήρε ένα κραγιόν και σχεδίασε την πιο εντυπωσιακή, ολοκληρωμένη αστραπή – και έτσι γεννήθηκε το Aladdin Sane.

Στη δημιουργία συνέβαλε και ο Φίλιπ Καστλ, συνεργάτης του Στάνλεϊ Κιούμπρικ στους αφίσες του Κουρδιστού Πορτοκαλιού, ο οποίος επιμελήθηκε την επεξεργασία, προσθέτοντας λεπτομέρειες όπως το υδατογράφημα στον ώμο του Μπόουι. Το αποτέλεσμα ήταν ένα dye transfer print, την ακριβότερη και πιο υψηλής ποιότητας εκτύπωση της εποχής, που το 1973 θεωρούνταν πολυτέλεια.

Ο Ντάφι διατήρησε μακροχρόνια συνεργασία με τον Μπόουι, φωτογραφίζοντας και τα εξώφυλλα των άλμπουμ Lodger και Scary Monsters (and Super Creeps).

Η δημοπρασία της Bonhams ανοίγει στις 22 Οκτωβρίου και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον συλλεκτών σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Το πρωτότυπο έργο τέχνης με εκτύπωση μεταφοράς χρωστικής για το εξώφυλλο του άλμπουμ. Είναι ανάμεσα στα 35 αντικείμενα από το αρχείο Duffy που πωλούνται από τον οίκο Bonhams/ Bonhams