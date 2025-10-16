Νταϊάν Κίτον: Από πνευμονία ο θάνατος της διάσημης ηθοποιού – Η ανακοίνωση της οικογένειάς της

Aπό πνευμονία ο θάνατος της Ντάιαν Κίτον,όπου προκάλεσε θλίψη σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η οικογένεια της διάσημης ηθοποιού, η Ντάιαν Κίτον έχασε τη ζωή της από πνευμονία την στιγμή που τους τελευταίους μήνες η κατάσταση της υγείας της είχε παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση.

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν, η οποία πέθανε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου» τονίζεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της οικογένειας της διάσημης ηθοποιού, η οποία πέθανε το περασμένο Σάββατο.

Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

Αναφορικά στην αγάπη που είχε η Νταϊάν Κίτον στα ζώα και «τη σταθερή υποστήριξή της προς την κοινότητα των αστέγων», η οικογένειά της τονίζει πως «οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν μια υπέροχη και πολύ εκτιμητέα αφιέρωση στη μνήμη της».

Η Ντάιαν Κίτον γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946 και ήταν η μεγαλύτερη από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.

Ήταν γνωστή για τους ρόλους της σε επιτυχημένες ταινίες, όπως «Το κλαμπ των πρώτων συζύγων», «Ο πατέρας της νύφης» και «Ο Νονός» και διέγραψε μια λαμπρή πορεία σε θέατρο και κινηματογράφο.

newsit.gr