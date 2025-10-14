Ντ' Άντζελο: Πέθανε σε ηλικία 51 ετών ο βραβευμένος με Grammy θρύλος της σόουλ

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Ντ' Άντζελο, ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής της νέο-σόουλ, μετά από πολύετη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε με δήλωσή της στο περιοδικό Variety η οικογένειά του.

Ο τραγουδιστής, το κανονικό όνομα του οποίο ήταν Μάικλ Γιουτζίν Άρτσερ πέθανε το πρωί της Τρίτης (14.10.25) στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, καθώς έπασχε από καρκίνο του παγκρέατος.

«Έσβησε το φως από το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας. Μετά από μια μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο και συντετριμμένοι ανακοινώνουμε ότι ο Μάικλ Ντ' Άντζελο Άρτσερ, έφυγε από τη ζωή σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025» ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

«Μόνο αγαπημένες αναμνήσεις αφήνει στην οικογένειά του, αλλά είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την κληρονομιά της εξαιρετικά συγκινητικής μουσικής που αφήνει πίσω του. Σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» ανέφερε η οικογένειά του μεταξύ άλλων.

Η συνδρομή του στην εποχή της νέο-σόουλ

Ανάμεσα στις πιο γνωστές δημιουργίες του είναι το «Brown Sugar» και το «U Will Know».

H πρώτη του σημαντική επιτυχία ήρθε με τη μορφή του επιτυχημένου σίνγκλ «U Will Know». Κυκλοφόρησε συνολικά τρία άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένου του ντεμπούτου του «Brown Sugar» του 1995, του «Voodoo» του 2000 και του τελευταίου του άλμπουμ, «Black Messiah» του 2014 με τους Vanguard.

Ανέπτυξε έναν χαρακτηριστικό ήχο με το «Brown Sugar» παντρεύοντας κλασικά R&B στοιχεία με επιρροές hip-hop, προτού αναπτύξει μια πλουσιότερη, σόουλ αισθητική για το «Voodoo». Κέρδισε τέσσερα βραβεία Grammy για τους δύο τελευταίους δίσκους του και ήταν μια σημαντική φιγούρα στην έναρξη της εποχής της neo-soul.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: D’Angelo (Χ)