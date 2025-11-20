Novartis: Ο Ανδρέας Λοβέρδος «καταρρίπτει» τους πρώην μάρτυρες – «Κοινοί συκοφάντες»

«Κοινούς συκοφάντες» χαρακτήρισε ο πρώην υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη.

Ο πρώην υπουργός Υγείας κατέθεσε σήμερα στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δεύτερο βαθμό με κατηγορούμενους τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες και υποστήριξε πως οι καταθέσεις και των δυο στην εισαγγελία Διαφθοράς περί δωροδοκίας πολιτικών προσώπων από τη φαρμακοβιομηχανία είναι «κωμικές και ψευδείς».

Ενδεικτικά στην κατάθεσή του ο κ. Λοβέρδος είπε για τους δυο κατηγορούμενους: «Έκαναν επινοήσεις για να στηθούν οι δέκα κάλπες στη Βουλή. Ήταν πολιτική η στόχευση και οι κατηγορούμενοι είναι κοινοί συκοφάντες».

Όπως δε κατέθεσε ο πρώην υπουργός Υγείας, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν προσωπικό οικονομικό συμφέρον να εμφανιστούν ως μάρτυρες για την υπόθεση Novartis τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα.

«Ο παρών κατηγορούμενος (σ.σ. Φ. Δεσταμπασίδης) ήταν μάρτυρας και στην Αμερική και φαίνεται πως ήταν και η άλλη κατηγορούμενη. Είχαν σκοπούς οικονομικούς. Η δεύτερη κατηγορούμενη έχει πάρει πολύ μεγάλο ποσό. Είχαν προσωπικό συμφέρον και με την κάλυψη που είχαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αισθάνονταν ασφαλείς. Με το αζημίωτο βέβαια», τόνισε στο δικαστήριο ο κ. Λοβέρδος και πρόσθεσε: «Έλεγαν λόγια του αέρα. Εγώ απέναντι σε αυτά τα υποκείμενα δεν μπορούσα να αντιτάξω τη βουλευτική ασυλία. Είπα όχι στην ασυλία, όσο κι αν ταλαιπωρηθώ. Και πήγα ο ίδιος στη Δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι 2022 είχαμε το ομόφωνο βούλευμα».

Σε άλλο μάλιστα σημείο της κατάθεσής του ο πρώην υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στον τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την εισαγγελία Διαφθοράς και τόνισε πως «έστρεψαν την υπόθεση της Novartis στην πολιτική». Σύμφωνα με το μάρτυρα «το δόγμα ήταν “θα μείνουμε στην κυβέρνηση δέκα χρόνια και οι πολιτικοί θα πάνε φυλακή και τα κόμματα τους θα καταρρεύσουν”».

Αναφερόμενος στον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Φρουζή, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε ότι δεν τον ήξερε και πως τον συνάντησε μόνο μία φορά, τον Μάρτιο του 2012. «Γνωριστήκαμε και δεν τον συνάντησα ποτέ ξανά, τον Μάιο έπεσε η κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως κατά τη σημερινή συνεδρίαση οι τόνοι ανέβηκαν όταν ερωτήσεις στον μάρτυρα υπέβαλε, ως έχει το δικαίωμα από το νόμο, ο κατηγορούμενος Φ.Δεσταμπασίδης. Απαντώντας σε κάποιες από τις ερωτήσεις αυτές ο πρώην υπουργός είπε στον κατηγορούμενο: «Εσύ είσαι ψεύτης καταδικασμένος, εσείς καταθέσατε με κουκούλα».

Μάλιστα, λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης η υπεράσπιση της Μαρίας Μαραγγέλη κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης της εισαγγελέα της έδρας για μεροληψία. Όπως υποστήριξε η υπεράσπιση η εισαγγελέας μιλώντας για τους δυο κατηγορούμενους είπε ότι «το ψέμα αποδείχθηκε και μένει να ερευνηθεί ο δόλος της». Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε.

