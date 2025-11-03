Νότης Σφακιανάκης: «Δεν έμενε με την Κίλι, ήταν σε διάσταση – Τον τελευταίο καιρό περπατούσε με το Π»

«Ο Νότης Σφακιανάκης το τελευταίο διάστημα μπορεί να μην έμενε στο σπίτι του, γιατί ήταν σε διάσταση με την Κίλι, αλλά την επισκεπτόταν καθημερινά», ανέφερε ο Χάρης Λεμπιδάκης για την Κίλι Σφακιανάκη, που «έφυγε» στα 62 της.

Η Κίλι, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έδινε τη δική της μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στη Βάρκιζα, όπου δεχόταν καθημερινή φροντίδα και ιατρική παρακολούθηση.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως ο θάνατός της συνέπεσε με τα γενέθλια του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος έγινε 66 ετών στις 2 Νοεμβρίου. Παρότι το ζευγάρι, σύμφωνα με την εκπομπή «Το’Χουμε!», τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε διάσταση, ο Νότης Σφακιανάκης δεν έπαψε να βρίσκεται στο πλευρό της, βοηθώντας την στις θεραπείες της και περνώντας συχνά χρόνο μαζί της.

Σύμφωνα με ανθρώπους από το κοντινό τους περιβάλλον, ο θάνατος της Κίλι ήταν ξαφνικός, καθώς μέχρι και την προηγούμενη ημέρα έδειχνε σταθερή, με διαύγεια και επικοινωνία με τους δικούς της ανθρώπους.

Ειδικότερα ο Χάρης Λεμπιδάκης είπε για τις τελευταίες στιγμές της Κίλι Σφακιανάκη

«Έφυγε σε ηλικία 62 ετών. Ξαφνικά, απρόσμενα, υπό την έννοια ότι ενώ έδειχναν όλα ότι… Για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, η οικογένεια ήξερε ότι θα ερχόταν το τέλος πολύ σύντομα, αλλά επειδή την πρόσεχαν πάρα πολύ στο σπίτι της, στην Βάρκιζα, υπήρχαν γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές.

Μέχρι το τέλος υπήρχε διαύγεια, επικοινωνία και με βοήθεια περπατούσε με το Π…

Δηλαδή μέχρι και την προηγούμενη ημέρα, το Σάββατο, που η ίδια έδωσε άδεια στον γιο της τον Απόλλωνα να πάει στην Κω για να διευθετήσει κάποιες λεπτομέρειες, κανένας δεν περίμενε ότι μετά από 24 ώρες θα έρθει το τέλος.

Ο θάνατος της Κίλι την βρήκε στο σπίτι της το απόγευμα της Κυριακής. Πήγε στο Ασκληπιό της Βούλας, αμέσως πήγε το ασθενοφόρο και την παρέλαβε και το ρεπορτάζ λέει ότι όταν έφτασε και αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να την επαναφέρουν, μετά από 40 λεπτά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Νότης Σφακιανάκης είναι μαζί με τα παιδιά του και μέλη της οικογένειας και αποφασίζουν να δουν ποια μέρα θα γίνει η κηδεία και αν θα γίνει εδώ ή στην Αγγλία. Μου είπαν ότι θα γίνει εδώ η κηδεία.

Η οικογένεια της Κίλι, αν δεν έχει έρθει ήδη, σίγουρα μέσα στην ημέρα θα είναι στην Ελλάδα οι γονείς της.

Ο Νότης Σφακιανάκης το τελευταίο διάστημα μπορεί να μην έμενε στο σπίτι του, γιατί ήταν σε διάσταση με την Κίλι, αλλά την επισκεπτόταν καθημερινά και όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, την βοηθούσε στις φυσικοθεραπείες, της έκανε μασάζ, περνούσαν πολύ χρόνο μαζί, ειδικά τα απογεύματα.

Η Κίλι είχε πολύ μεγάλη αδυναμία στον γιο της τον Απόλλωνα…»,

