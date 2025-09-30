Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Θύελλα αντιδράσεων στην οδηγία για το νέο οργανισμό

Θύελλα αντιδράσεων στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου προκάλεσε η οδηγία της ΥΠΕ για τον νέο οργανισμό, που προβλέπει ενιαία διοικητική και λειτουργική δομή για τα νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με τους εργαζόμενους να εκφράζουν φόβους ότι το Νοσοκομείο θα υποβαθμιστεί σε βοηθητικό παράρτημα του Αγρινίου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκληθεί στο Μεσολόγγι από την οδηγία της ΥΠΕ προς τα Νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας να καταρτίσουν σχέδια νέων οργανισμών ζητώντας να υπάρχει πλέον ενιαία διοικητική και λειτουργική δομή, δηλαδή μια ενιαία Ιατρική Υπηρεσία, μια ενιαία Νοσηλευτική Υπηρεσία, μια ενιαία Οικονομική – Διοικητική και ούτω καθεξής.Φορείς και σωματεία μιλούν για προσπάθεια υποβάθμισης του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

«Ελπίζουμε με την επικαιροποίηση του οργανισμού, το νοσοκομείο μας να διατηρήσει τον χαρακτήρα ως γενικό νοσοκομείο και όχι να γίνει βοηθητικό παράρτημα του νοσοκομείου Αγρινίου» αναφέρουν χαρακτηριστικά αντιδρώντας οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων:

Το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη διάταξη που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την οποία τα νοσοκομεία του νομού Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι και Αγρίνιο) τίθενται σε “ενιαία διοικητική και λειτουργική δομή”.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα βήμα προς τη συγχώνευση των δύο νοσοκομείων, με σοβαρότατες συνέπειες για τη δημόσια υγεία, τους εργαζομένους και την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές και ισότιμες υπηρεσίες περίθαλψης. Μια τέτοια εξέλιξη:

Υποβαθμίζει τον ρόλο του Γ.Ν. Μεσολογγίου ως αυτόνομο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οδηγεί σε περαιτέρω υποστελέχωση, αποψίλωση κρίσιμων τμημάτων και υπηρεσιών.

Εντείνει την ανισότητα στην παροχή υγειονομικής φροντίδας σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωγραφικά νομούς της χώρας.

Θέτει σε αμφισβήτηση το μέλλον του νοσοκομείου μας, καθώς και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων του.

Η προχειρότητα με την οποία επιχειρείται αυτή η μεταρρύθμιση, χωρίς προηγούμενο διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, τους θεσμικούς φορείς και τα σωματεία των εργαζομένων, προκαλεί ανησυχία και οργή. Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους “συγχωνεύσεων”, “εξοικονόμησης πόρων” και “οικονομικής αποδοτικότητας”, όταν διακυβεύεται η υγεία και η ζωή των πολιτών.

Ζητάμε:

Την άμεση απόσυρση της επίμαχης διάταξης.

Την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Τη διασφάλιση της αυτόνομης και ισότιμης λειτουργίας όλων των νοσοκομείων της Αιτωλοακαρνανίας.

Καλούμε τους πολίτες, τους φορείς της περιοχής και όλα τα σωματεία να αντιταχθούν σθεναρά σε αυτή τη μεθόδευση. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι πεδίο «αναδιαρθρώσεων» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σύστημα. Το Νοσοκομείο τουΜεσολογγίου ανήκει στην τοπική κοινωνία και δεν θα το αφήσουμε να διαλυθεί.

ΥΓ. Ελπίζουμε με την επικαιροποίηση του οργανισμού, το νοσοκομείο μας να διατηρήσειτον χαρακτήρα ως γενικό νοσοκομείο και όχι να γίνει βοηθητικό παράρτημα του νοσοκομείου Αγρινίου.

Σπ. Διαμαντόπουλος: Θα υπερασπιστούμε το Νοσοκομείο του Μεσολογγίου

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στους οργανισμούς των νοσοκομείων της χώρας ανοίγουν ένα κρίσιμο κεφάλαιο για το μέλλον της δημόσιας υγείας. Στο Μεσολόγγι, όπου το νοσοκομείο αποτελεί το μοναδικό προπύργιο περίθαλψης για χιλιάδες πολίτες, αλλά και για τους όμορους Δήμους Ναυπακτίας και Ξηρομέρου, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: μιλάμε για αναβάθμιση καιισχυρότερες υπηρεσίες προς τους νοσηλευόμενους ή για το πρώτο βήμα της υποβάθμισης, μέσααπό την υποστελέχωση και την κατεύθυνση σε έναν ρόλο κεντρικής μονάδας υγείας με σταδιακήμετατροπή σε Κέντρο Υγείας;

Η Δημοτική Αρχή τονίζει πως το Μεσολόγγι έχει ανάγκη από ένα νοσοκομείο ενισχυμένο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών, αλλά και με τη θεσμοθέτηση δυνατότητας ώστε οι Δήμοι της ηπειρωτικής χώρας ναμπορούν, όπως ήδη συμβαίνει σε νησιωτικές περιοχές, να παρέχουν συμπληρωματικά κίνητρα, οικονομικά και στεγαστικά, για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών.

Παρά τον ιστορικό του ρόλο, το Μεσολόγγι παραμένει αναπτυξιακά αποκλεισμένο. Την ίδιαστιγμή όμως, καταγράφονται βήματα προς μια θετική κατεύθυνση με προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης που θα αυξήσουν κατακόρυφα τις ανάγκες υγειονομικής κάλυψης και τη συχνότητα περιστατικών που χρειάζονται άμεση νοσηλεία. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ισχυρό και πλήρως στελεχωμένο νοσοκομείο.

«Θα παρακολουθήσουμε στενά τις προτάσεις που θα καταθέσει το Νοσοκομείο Μεσολογγίου και είμαι βέβαιος ότι θα στηρίζονται στα δίκαια αιτήματα της κοινωνίας μας. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε με όσα εργαλεία και δυνάμεις μας δίνει η θεσμική μας ιδιότητα το τελευταίο οχυρό που μας έχει απομείνει, το Δημόσιο Νοσοκομείο του Μεσολογγίου», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος.

ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας: Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου στο στόχαστρο της Κυβέρνησης

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας εκτιμά ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την ανοχή και συνενοχή των κυβερνητικών βουλευτών της Αιτωλοακαρνανίας, υλοποιεί μεθοδικά ένα σχέδιο διάλυσης της δημόσιας υγείας στον νομό μας.

Η εικόνα της υγείας στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αποκαλυπτική και εξοργιστική:

Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου παραμένουν κενές 25 από τις 40 οργανικές θέσεις γιατρών, με κλινικές να λειτουργούν οριακά ή να κλείνουν εκ περιτροπής.

Στο Νοσοκομείο Αγρινίου η ΜΕΘ λειτούργησε επί μήνες με το μισό προσωπικό από το προβλεπόμενο, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Στα Κέντρα Υγείας του νομού καταγράφονται τραγικές ελλείψεις σε γενικούς γιατρούς και παιδίατρους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εφημερίες καλύπτονται από γιατρούςπου μετακινούνται πρόχειρα από άλλα μέρη.

Την ίδια στιγμή, οι χρηματοδοτήσεις για τον εξοπλισμό και τις υποδομές μειώθηκαν σε σχέση με το 2019, ενώ τα κτίρια και τα μηχανήματα γερνούν επικίνδυνα.

«Αυτά δεν είναι αμέλειες ή λάθη. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής Μητσοτάκη: απαξίωση των δημόσιων δομών, συγχωνεύσεις και τελικά κλείσιμο, για να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος στην ιδιωτικοποίηση. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αιτωλοακαρνανία φέρουν βαρύτατες ευθύνες. Ξέρουν την πραγματικότητα, γνωρίζουν την αγωνία των πολιτών και των εργαζομένων, αλλά επιλέγουν τη σιωπή. Η σιωπή τους είναι συνενοχή στο έγκλημα κατά της δημόσιας υγείας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Εφημερίδα «Συνείδηση»