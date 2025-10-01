Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Θα δώσουν «μάχη» για τον Οργανισμό - Το Σωματείο Εργαζομένων σχεδιάζει κινητοποιήσεις

Θα δώσουν «μάχη» στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου μετά τη γνωστοποίηση ότι θα αλλάξουν οι οργανισμοί στα Νοσοκομεία, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με το Σωματείο Εργαζομένων να ξεκινά σειρά επαφών με φορείς της περιοχής και να σχεδιάζει κινητοποίηση με στόχο να μην υποβαθμιστεί το Νοσοκομείο. Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Κώστας Καραγκούνης

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Καζάνι που βράζει» είναι το Νοσοκομείο Μεσολογγίου μετά τη γνωστοποίηση ότι θα αλλάξουν οι οργανισμοί στα Νοσοκομεία, όχι σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε Νοσοκομείου, αλλά με την λογική που προωθεί το Υπουργείο Υγείας.

Οι αλλαγές στους οργανισμούς με τον τρόπο που προωθεί το Υπουργείο Υγείας μόνο προς όφελος των ασθενών που έχουν κοντά τους διασυνδεόμενα Νοσοκομεία δεν είναι, καθώς θα πρέπει να έχουν πλέον ενιαία λειτουργική και διοικητική δομή. Αυτή είναι η οδηγία που έδωσε η 6 η ΥΠΕ στις διοικήσεις των νοσοκομείων για να καταθέσουν τις προτάσεις για τα νέα οργανογράμματα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Αν τελικά εφαρμοστούν οι αλλαγές αυτές τα διασυνδεδεμένα Νοσοκομεία θαυποβαθμιστούν σημαντικά. Αυτό θα συμβεί σε αρκετά Νοσοκομεία της χώρας (λ.χ. Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, Κύμης, Αμαλιάδας κλπ), αλλά και στην Αιτωλοακαρνανία όπου το Νοσοκομείο Μεσολογγίου είναι διασυνδεδεμένο με αυτό του Αγρινίου.

Στην πράξη, αν οι οργανισμοί αλλάξουν με τη λογική που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, το Νοσοκομείο Μεσολογγίου υποβαθμίζεται στον μέγιστο βαθμό και γι’ αυτό ήδη το Σωματείο Εργαζομένων ξεκινά σειρά επαφών με φορείς του Μεσολογγίου, αλλά και των άλλων δύο Δήμων της Αιτωλοακαρνανία που καλύπτει, Ναυπακτίας και Ξηρομέρου, αλλά και με τους βουλευτές του Νομού, ενώ σχεδιάζει και κινητοποίηση.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, τις ελλείψεις που έχει και μιλά και για την επόμενη ημέρα αν και εφόσον εφαρμοστεί ο νέος οργανισμός.

Συγκεκριμένα ο κ. Καραγκούνης τονίζει: «Η κατάσταση από θέμα υποστελέχωσης είναιτραγική. Το μεγάλο πρόβλημά μας είναι η έλλειψη γιατρών. Από 48 οργανικές θέσεις που έχει ο τωρινός οργανισμός του Νοσοκομείου Μεσολογγίου αυτή την στιγμή υπηρετούν 18 μόνιμοι γιατροί, ενώ υπάρχουν και 7 γιατροί με μπλοκάκι και 3 επικουρικοί. Η εγκύκλιος που ήρθε και αφορά τους νέους οργανισμούς στα Νοσοκομεία αποτελεί μεγάλο «χτύπημα» για το Νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Η εγκύκλιος αυτή ζητά στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία, όπως είναι του Μεσολογγίου με του Αγρινίου, αλλά και άλλα στην Ελλάδα, να γίνουν ένα η ιατρική, η νοσηλευτική διεύθυνση, η διοικητική και η τεχνική διεύθυνση.

Θα υπάρχει δηλαδή κοινή ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική και τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου Μεσολογγίου με το Νοσοκομείο του Αγρινίου. Μας υποβαθμίζει εντελώς αυτό στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Λέγανε ότι θα γίνει με το νέο υγειονομικό χάρτη και με τους νέους οργανισμούς. Οι οργανισμοί έπρεπε να αλλάξουν γιατί είναι από το 2012 και έπρεπε να αλλάξουν διότι οι ανάγκες στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί πολύ από το 2012. Δεν πρέπει όμως να γίνουν τέτοιες αλλαγές, σαν αυτές που προωθούνται.

Ουσιαστικά υποβαθμίζεται το Νοσοκομείο Μεσολογγίου με τις αλλαγές αυτές και όλα τα νοσοκομεία της χώρας που είναι διασυνδεόμενα.

Συμμετείχαμε στο Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Μεσολογγίου όπου προσκληθήκαμε και από δω και στο εξής θα πραγματοποιήσουμε σειρά συναντήσεων με φορείς του Μεσολογγίου και των υπόλοιπων δύο Δήμων της Αιτωλοακαρνανίας που καλύπτουμε σαν Νοσοκομείο, αυτών της Ναυπάκτου και του Ξηρομέρου, όπως επίσης και με τους βουλευτές του νομού και θα κάνουμε κινητοποίηση. Θα αγωνιστούμε για να μην περάσει αυτό το πράγμα με τους οργανισμούς. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι το Νοσοκομείο Μεσολογγίου καλύπτει εκτός από όλη την περιοχή του Μεσολογγίου και όλη την ορεινή Ναυπακτία και όλη την περιοχή μέχρι και τον Μύτικα, η οποία έχει 80 χιλ. με 100 χιλ. κατοίκους.

Στην πράξη αν εφαρμοστεί αυτό που επιχειρείται με τους νέους οργανισμούς το Νοσοκομείο Μεσολογγίου δεν θα διαθέτει δικό του προϋπολογισμό, δεν θα μπορεί να προκηρύξει θέσεις. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Αν τελικά ισχύσουν οι νέοι οργανισμοί και όλες οι Διευθύνσεις που προαναφέραμε πάνε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, τότε το Νοσοκομείο του Αγρινίου ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να «τραβήξει» όλο τον κόσμο που εργάζεται στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου στο Αγρίνιο. Είναι που είναι δηλαδή για πολλές μέρες του μήνα ακάλυπτο το Νοσοκομείο Μεσολογγίου σε πολλούς τομείς, τότε θα αποτελειώσει.

Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου τώρα διαθέτει λ.χ. έναν αναισθησιολόγο και μένει ακάλυπτο στον τομέα του 10 με 12 ημέρες το μήνα. Τώρα ήρθε μια επικουρική ορθοπεδικός στο Νοσοκομείο και καλύπτεται το Νοσοκομείο όχι για όλο τον μήνα, αλλά για 20 μέρες. Στο Μεσολόγγι έχουμε έναν μικροβιολόγο στο Νοσοκομείο και υπάρχει και ένας με μπλοκάκι.

Πόσες εφημερίες δηλαδή να κάνουν; Δεν έχουμε καθόλου παιδίατρο, ούτε οφθαλμίατρο, ούτε νευρολόγο. Η καρδιολογική έχει τρείς μονίμους γιατρούς, αλλά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει πολλές φορές κλείνει για δύο Σαββατοκύριακα το μήνα και πριν λίγο καιρό οι ασθενείς μεταφέρονταν στο Αγρίνιο. Κάποια στιγμή θα ξαναγίνει. Συνεπώς, η κατάσταση είναι τραγική, πόσο μάλλον αν εφαρμοστεί ο οργανισμός αυτός. Γι’ αυτό θα παλέψουμε για να μην συμβεί αυτό, να μην υποβαθμιστεί το Νοσοκομείο Μεσολογγίου».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»