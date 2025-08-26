Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Με νέα επικουρική ιατρό ενισχύεται το Ορθοπεδικό Τμήμα

Μία σημαντική ενίσχυση στο ιατρικό προσωπικό του Ορθοπεδικού Τμήματος στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με νέα επικουρική ιατρό.

Με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της περιοχής, το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» ενισχύει το ιατρικό του δυναμικό με την έλευση νέας επικουρικής ιατρού Ορθοπεδικής.

Η νέα ιατρός ανέλαβε ήδη καθήκοντα στο Ορθοπεδικό Τμήμα, ενισχύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία του και δίνοντας ανάσα στο έργο των γιατρών του Νοσοκομείου, σε μια περίοδο με αυξημένη προσέλευση ασθενών.

Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου, Ελένη Φιλιπποπούλου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, υπογραμμίζοντας πως η Διοίκηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον στόχο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας φροντίδας προς τους πολίτες.

Πηγή: messolonghinews.gr