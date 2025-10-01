Νοσοκομείο Μεσολογγίου: «Κανείς δεν θα βάλει το κεφάλι του στον ντορβά για να κάνει εφημερίες με εντέλλεσθε»

Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Μεσολόγγι το ζήτημα της στελέχωσης του Νοσοκομείου, με τη Βάνα Πατρινού να τονίζει πως κανείς γιατρός δεν θα δεχθεί να κάνει εφημερίες με εντέλλεσθε, χωρίς μαζικές προκηρύξεις θέσεων.

Εκτός από την υποβάθμιση που εκτιμάται ότι θα φέρει ο νέος οργανισμός στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, υπάρχει η τρέχουσα κατάσταση, που μόνο αναβαθμισμένη δεν είναι όταν στο Μεσολόγγι δεν υπάρχει παιδίατρος.

Το ζήτημα λοιπόν πρώτα και κύρια και ανεξάρτητα από τη διοικητική μορφή κάποιων πραγμάτων είναι η στελέχωση των νοσοκομείων. Και η επαρκής στελέχωση εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια παραμένει ζητούμενο.

Κάπου εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου μπήκαν στο τρυπάκι να κάνουν μια κουβέντα περί κινήτρων προς τους γιατρούς για την πλήρωση θέσεων και τη συνδρομή που θα μπορούσε να έχει σε αυτή την προσπάθεια και ο Δήμος Μεσολογγίου, βάζοντας από την πλευρά του και αυτός το χέρι στην τσέπη για τα κίνητρα.

«Κανείς δεν θα βάλει το κεφάλι του στον ντορβά. Γιατί χωρίς μαζική προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων κανείς δεν θα έρθει στο νοσοκομείο για να κάνει εφημερίες με εντέλλεσθε, όσα κίνητρα κι αν του δώσουμε» είπε η Βάνα Πατρινού. Μιλώντας με την ιδιότητα πρωτίστως του υγειονομικού η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης εξήγησε αυτό που υποστηρίζουν εδώ και χρόνια οι υγειονομικοί και σε γενικές γραμμές αποδεικνύεται στην πραγματικότητα. Και όντως έτσι είναι, γιατί με μηδέν παιδιάτρους στο Μεσολόγγι ή ακόμη κι αν υποθετικά υπήρχε ένας, ποιος θα έρθει στο Μεσολόγγι, αν προκηρυχθεί μία μόνο θέση; Δεν θα έρθει γιατί είναι διατεθειμένος να κάνει 10 ή 15 εφημερίες το μήνα για λίγα χιλιάρικα παραπάνω το χρόνο σε ετήσια βάση.

Εφημερίδα «Συνείδηση»