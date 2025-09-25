Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Από 1η Οκτωβρίου αλλάζει ο αριθμός κλήσης για τα τηλεφωνικά ραντεβού

Αλλάζει από 1η Οκτωβρίου στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ο αριθμός κλήσης για τα τηλεφωνικά ραντεβού.

Η ανακοίνωση:

Η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου θα ήθελε να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές στον αριθμό κλήσης τηλεφωνικών ραντεβού. Κατόπιν της αρ.πρ. Γ2α/Γ.Π.οικ.39846 Εγκυκλίου του Υφυπουργού Υγείας «από 1η Οκτωβρίου 2025 όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ στον Πανελλαδικό αριθμό 1566.»

Μέχρι και αύριο 26/09/2025 τα ραντεβού θα κλείνονται τηλεφωνικά στον αριθμό 2102203587 που χρησιμοποιούταν μέχρι σήμερα.

Από 29/09/2025 έως και 30/09/2025 δεν θα κλείνονται ραντεβού με κανέναν τρόπο, ούτε τηλεφωνικά ούτε δια ζώσης σύμφωνα με τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ.

Από 1/10/2025 οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου μας με τους εξής τρόπους: