Νοσοκομείο Αγρινίου: «Τρέχει» ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο - Από το 2026 η λειτουργία του Αιμοδυναμικού

Τρέχει ο διαγωνισμός για τον στεφανιογράφο στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με στόχο τη λειτουργία του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου το 2026, για άμεση αντιμετώπιση καρδιολογικών περιστατικών στην Αιτωλοακαρνανία.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ο σημαντικότερος εξοπλισμός που «αναζητά» το Νοσοκομείο Αγρινίου είναι αυτός που αφορά τη δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, που θα αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου προς τους ασθενείς της Καρδιολογικής Κλινικής.

Η διαδικασία του διαγωνισμού είχε ξεκινήσει το Φεβρουάριου και τον Απρίλιο κατατέθηκαν οι προσφορές των ενδιαφερόμενων εταιρειών για την προμήθεια του. Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν συνολικά τρεις προσφορές, ωστόσο οι δύο από αυτές, αυτή της «GE HEALTHCARE A.E.» και αυτή της «ICON DYNAMICS», απορρίφθηκαν από την επιτροπή του διαγωνισμού καθώς κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί στους όρους του διαγωνισμού. Η μοναδική τεχνικά αποδεκτή προσφορά ήταν αυτή της «SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και πλέον απομένει να αξιολογηθεί και το οικονομικό σκέλος της προσφοράς. Αν δεν υπάρχουν προσφυγές ή ενστάσεις στο διαγωνισμό για να προκύψουν καθυστερήσεις, εκτιμάται ότι το προσεχές διάστημα η διαδικασία θα ολοκληρωθεί και έτσι μέσα στο 2026 θα μπορέσει το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο να λάβει σάρκα και οστά.

Υπενθυμίζεται ότι σε σχέση με το προσωπικό του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου δεν υφίσταται ουσιαστικό πρόβλημα, καθώς εδώ και περίπου έξι μήνες έχει πληρωθεί η θέση του Συντονιστή Διευθυντή της Καρδιολογικής στο Νοσοκομείο Αγρινίου, από τον Κυριάκο Γραμματικόπουλο, που διαθέτει μεγάλη σχετική εμπειρία, καθώς υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος στο αντίστοιχο εργαστήριο του Νοσοκομείου Χανίων.

Η δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στο Νοσοκομείου Αγρίνιου θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στεφανιογραφίες και άλλες επεμβατικές υπηρεσίες (επεμβάσεις τύπου stent ή μπαλονάκι) σε καρδιολογικούς ασθενείς. Πράγμα που σήμερα προσφέρεται είτε στην Πάτρα, είτε στα Γιάννενα και ελλοχεύει κινδύνους όταν αρκετά από τα περιστατικά των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου, πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα σε 90 λεπτά, κάτι που φυσικά δεν μπορεί να γίνει, όταν ο ασθενής θα πρέπει να διακομιστεί εκτός Αιτωλοακαρνανίας.

Οι Ισχαιμικές Καρδιακές Παθήσεις παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου ασθενών παγκοσμίως και τα στοιχεία από τα Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου δείχνουν ότι η καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα στο νομό είναι πολύ αυξημένη, με αποτέλεσμα ετησίως να διακομίζονται στην Πάτρα περίπου 600 οξέα στεφανιαία σύνδρομα…

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»