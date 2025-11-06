Νοσοκομείο Αγρινίου: Σε λειτουργία Ουροδυναμικό Ιατρείο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

Ουροδυναμικό Ιατρείο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας λειτουργεί στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπως έγινε γνωστό από τη Διοίκηση της νοσηλευτικής μονάδας.

Η ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου:

Το Νοσοκομείο Αγρινίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας περί της έναρξης λειτουργίας Ουροδυναμικού Ιατρείου στην Ουρολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.

Ο υπερσύγχρονος Ουροδυναμικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει η Ουρολογική κλινική του Νοσοκομείου μας, διενεργεί πλήρη Ουροδυναμική μελέτη με όλες τις επιμέρους εξετάσεις:

α) Ουροροομετρία

β) Κυστεομανομετρία

γ) Μελέτη πίεσης ροής.

Η ουροδυναμική μελέτη ή ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι μία παρακλινική εξέταση που χρησιμεύει στη λειτουργική αξιολόγηση του κατώτερου ουροποιητικού. Η εξέταση αυτή μελετά τη λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (της κύστης και του σφιγκτηριακού μηχανισμού). Η εξέταση είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της νευρογενούς κύστης, τη διερεύνηση της ακράτειας των ούρων, την τεκμηρίωση της υποκυστικής απόφραξης ή της υπολειτουργίας του εξωστήρα.

Ραντεβού για την πιο πάνω εξέταση μπορούν οι πολίτες να κλείνουν κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο του Ουροδυναμικού Ιατρείου, Ουρολόγο κ. Θεόδωρο Νίκου κάθε Πέμπτη στα πλαίσια των πρωινών ιατρείων και κάθε Δευτέρα στα πλαίσια των απογευματινών ιατρείων.

Τηλέφωνο ραντεβού: 1566