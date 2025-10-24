Νοσοκομείο Αγρινίου: Ο σκοπός για το νέο Οργανισμό - Τι αναφέρει ο Διοικητής, Μ. Σερασκέρης

Τι αναφέρει στην Εφημερίδα «Σηνείδηση» ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αγρινίου, Μιχαήλ Σερασκέρης για το επικείμενο «φρεσκάρισμα» στον Οργανισμό.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Οι διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας Αδ. Γεωργιάδη πως οι νέοι Οργανισμοί στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου δεν θα φέρουν υποβάθμιση ή συγχώνευση των νοσοκομείων μέχρι στιγμής δεν πείθουν τους υγειονομικούς, που αντιδρούν φοβούμενοι συγχωνεύσεις κλινικών και τμημάτων.

Ο Αδ. Γεωργιάδης παρείχε προ ημερών μια τέτοια περί μη υποβάθμισης διαβεβαίωση στους εκπροσώπους του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, όπως επίσης και σε άλλες περιπτώσεις επαρχιακών νοσοκομείων συναντώντας τοπικούς φορείς.

Η «οδηγία» στα Νοσοκομεία να καταρτίσουν σχέδια Οργανισμών που να προβλέπεται ενιαία λειτουργική και διοικητική δομή στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, λέγεται από την πλευρά του Υπουργείου είναι ότι δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική. Οι διοικήσεις των Νοσοκομείων έχει περιθώριο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να στείλουν τις προτάσεις τους και με την έλευση της νέας χρόνιας πλέον αναμένεται οι νέοι Οργανισμοί των Νοσοκομείων ανά τη χώρα να παίρνουν σιγά – σιγά σειρά προς το Εθνικό Τυπογραφείο και το ΦΕΚ.

Στην περίπτωση του Νοσοκομείου Αγρινίου αυτό που προέχει είναι ο εναρμονισμός του Οργανισμού με την εδώ και 12 χρόνια νέα πραγματικότητα του νέου μεγαλύτερου κτιρίου του Νοσοκομείου, που διαθέτει περισσότερες κλίνες. Ο υφιστάμενος Οργανισμός «μεταφέρθηκε» αυτούσιος από το παλιό Νοσοκομείο, στο οποίο υπήρχαν 150 κλίνες, στο σημερινό όπου υπάρχουν 260, χωρίς καμία αλλαγή επί τόσα χρόνια.

Σύμφωνα με το Διοικητή του Νοσοκομείου Μιχαήλ Σερασκέρη, ο οποίος μίλησε στην Εφημερίδα «Συνείδηση», δόθηκε εντολή από το Υπουργείο Υγείας να «φρεσκαριστούν», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι Οργανισμοί! Ο σκοπός σύμφωνα με τον ίδιο είναι να υπάρχει πλέον πρόβλεψη για περισσότερο προσωπικό.

Το φρεσκάρισμα αφορά όλα τα Νοσοκομεία της χώρας. Όταν όμως έρθει η σειρά και του Νοσοκομείου του Αγρινίου για να ανανεωθεί ο Οργανισμός του, αυτό θα σημάνει ότι θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον γιατρών, η δυνατότητα λειτουργίας νέων ειδικοτήτων κλπ.

Μιλώντας ο κ. Σερασκέρης επί του θέματος επεσήμανε: «Ως προς την αλλαγή των νέων Οργανισμών το Υπουργείο μας έχει ζητήσει να εκσυγχρονιστούν οι Οργανισμοί, διότι πάγιο αίτημα των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας ήταν ο νέος Οργανισμός να εκσυγχρονιστεί μιας και το Νοσοκομείο Αγρινίου από 150 κλίνες που διέθετε απέκτησε 260, λόγω της κατασκευής και λειτουργίας του καινούργιου κτιρίου.

Έτσι, με αυτή την κατεύθυνση του Υπουργείο Υγείας θέλοντας να επισκοπήσει τους Οργανισμούς όλων των νοσοκομείων, γιατί πάρα πολλοί απ’ αυτούς είναι παλιοί, ξεκινάνε από δεκαετίες πίσω, έδωσε εντολή να τους φρεσκάρουμε και αυτό θα κάνουμε.

Παλιά, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σύμφωνα με ένα επίσης παλιό υπουργικό διάταγμα, με αριθμό 87, προέβλεπε, αναλόγως των κλινών, πόσο θα έπρεπε να είναι το προσωπικό.

Ο παλιός Οργανισμός του παλιού Νοσοκομείου Αγρινίου μεταφέρθηκε αυτούσιος στο καινούργιο νοσοκομείο, που λειτουργεί σήμερα. Πρέπει λοιπόν να το φρεσκάρουμε, να προσθέσουμε τις νέες κλίνες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε περισσότερους γιατρούς και περισσότερο προσωπικό. Αυτός είναι οσκοπός της αλλαγής του συγκεκριμένου Οργανισμού.

Επίσης, θα συμπεριλάβουμε το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, όπως επίσης και καινούργια τμήματα, τα οποία κατά την εκτίμηση της Διοίκησης του Νοσοκομείου πρέπει να συμπεριληφθούν.

Προσωπικά θα ήθελα και αυτό έχω εισηγηθεί, χωρίς να γνωρίζω αν θα γίνει, γιατί είναι απόφαση του Υπουργείου, να γίνουν καινούργιες ειδικότητες όπως του ογκολόγου, έστω και ενός ογκολόγος για να επιβλέπει τους ογκολογικούς μας ασθενείς, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στους γύρω νομούς, ενός αγγειοχειρουργού και να προσθέσουμε, λόγω των οξέων πνευμονολογικών προβλημάτων που έχει ο πληθυσμός, πνευμονολόγους, όπως επίσης και νευρολόγους. Έχουμε και άλλα βέβαια, ως παραδείγματα τα ανέφερα αυτά, τα οποία θα μπορούμε να τα πούμε, όταν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»