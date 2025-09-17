Νοσοκομείο Αγρινίου: Έτοιμο για τα ηλεκτρονικά ραντεβού

Έτοιμο για τα ηλεκτρονικά ραντεβού το Νοσοκομείο Αγρινίου, από 1η Οκτωβρίου μέσω του MyHealth Αpp, του finddoctors.gov.gr ή της γραμμής 1566, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», ενώ 12 θα είναι τα υποχρεωτικά ραντεβού την εβδομάδα για τους ειδικευμένους γιατρούς των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Με ένα… κλικ θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες με τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα ανά τη χώρα από τον ερχόμενο μήνα, σε μία προσπάθεια να μπει τέλος στις καθυστερήσεις και στις αναμονές. Στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού από 1ης Οκτωβρίου θα συμπεριλαμβάνονται και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με το ίδιο σχέδιο να θέλει τα 24ωρα που ακολουθούν τη μαζική είσοδο περίπου 11.000 ειδικευμένων νοσοκομειακών γιατρών.

Όπως μάλιστα αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Υγείας, ήδη οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες τροφοδοτούνται με τα σχετικά δεδομένα των 127 δημόσιων νοσοκομείων που λειτουργούν ανά την επικράτεια, ώστε από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου μέτρου να έχουν ενταχθεί όλα τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα (εκτός απροόπτου), με στόχο να έχει ολοκληρωθεί το εγχείρημα σε διάστημα λίγων ημερών.

Το Νοσοκομείο Αγρινίου, σύμφωνα με πληροφορίες της Εφημερίδας «Συνείδηση» είναι έτοιμο να ενταχθεί και στο σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που έφτασε προ ημερών στα νοσοκομεία όλης της χώρας:

Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων ραντεβού θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες. Η διάρκεια κάθε ραντεβού ορίζεται τουλάχιστον σε 10 λεπτά.

Από 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, ενώ η χρήση άλλων συστημάτων ανάρτησης θα πρέπει να διακοπεί, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία καταγραφή, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου.

Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον χρονοπρογραμματισμό των προγραμμάτων λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Από 1η Οκτωβρίου 2025, οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω: της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής MyHealth Αpp και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr

Υπεύθυνος ο ειδικευμένος

Προβλέποντας την ύπαρξη γιατρών που εκπαιδεύονται για την ειδίκευσή τους, η απόφαση ορίζει ότι δεν νοείται η λειτουργία τακτικού εξωτερικού ιατρείου χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού και συμπληρώνει ότι «τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και εφημερίας, λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων τομέων με ιατρούς των αντίστοιχων ιατρικών ειδικοτήτων των τομέων υπό την άμεση ευθύνη και καθοδήγηση ειδικευμένου ιατρού.

Οι εν λόγω ειδικευμένοι ιατροί δύναται να πλαισιώνονται από ειδικευόμενο ιατρό πουλειτουργεί πάντοτε υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου ειδικευμένου ιατρού κατ’ εντολή του οποίου και ενεργούν.

Τα στοιχεία του ιατρού που έχει οριστεί υπεύθυνος για το κάθε εξωτερικό ιατρείο προκύπτουν από το καθημερινό πρόγραμμα του νοσοκομείου».

12 ραντεβού την εβδομάδα

Για τους γιατρούς που μετέχουν στη λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, η εγκύκλιος δίνει οδηγίες για τις υποχρεώσεις τους, ορίζοντας ότι «οι ειδικευμένοι ιατροί του ΕΣΥ πλην των εργαστηριακών ειδικοτήτων θα πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, πραγματοποιώντας υποχρεωτικώς τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα».

Παράλληλα, οι γιατροί θα πρέπει:

να παρέχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου με σεβασμό στα

δικαιώματα του ασθενή

δικαιώματα του ασθενή να συμμορφώνονται με την νομοθεσία και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας,

να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της διοίκησης, της ιατρικής υπηρεσίας και της τοπικής Υγειονομικής Περιφέρειας,

να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους με το νοσοκομείο,

να τηρούν τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών.

Εφεξής λοιπόν οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα τηλεφωνικά (μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566) ή ψηφιακά (μέσω των MyHealth Αpp και finddoctors.gov.gr) να κλείνουν δωρεάν ραντεβού με περίπου 18.000 γιατρούς (νοσοκομειακοί γιατροί, προσωπικοί γιατροί και ειδικευμένοι που εργάζονται σε πρωτοβάθμιες δομές όπως είναι τα Κέντρα Υγείας), καταργώντας τις υφιστάμενες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσλειτουργικές γραμμές που επιφύλασσαν έξτρα ταλαιπωρία για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. Άλλωστε, ο μέχρι τώρα απολογισμός δείχνει ότι οι πολίτες έχουν ήδη προσαρμοστεί στη… νέα εποχή, καθώς από τον Απρίλιο (όταν δηλαδή ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα finddoctors.gov.gr και έπειτα ενεργοποιήθηκε και η τηλεφωνική γραμμή 1566) προγραμματίζονται σε μηνιαία βάση περί τα 700.000 ραντεβού.

Η ένταξη όμως των εξωτερικών ιατρείων του ΕΣΥ στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού δεν παύει να είναι δύσκολο στοίχημα. Και αυτό γιατί ο εκτιμώμενος όγκος των ετήσιων νοσοκομειακών ραντεβού ανέρχεται σε περίπου 7 εκατ., αριθμός που μαρτυρά την αύξηση των… κλικ και των κλήσεων που θα δέχεται το σύστημα από τον ερχόμενο μήνα και συνάμα τον πολλαπλασιασμό της λειτουργικής αξίας και της εμβέλειας του ψηφιακού αυτού εργαλείου.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»