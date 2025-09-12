Νοσοκομείο Αγρινίου: Αυτός ο εξοπλισμός θα αγοραστεί με τις λίρες του κληροδοτήματος Τσικνιά

Νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό θα αποκτήσει το Νοσοκομείο Αγρινίου, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση», μέσα από το κληροδότημα της Ελένης Τσικνιά.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ο Σπύρος και η Ελένη Τσικνιά ως γνωστόν είναι οι μεγάλοι ευεργέτες του Νοσοκομείου Αγρινίου διαθέτοντας σχεδόν το σύνολο της περιουσίας τους επί σειρά ετών υπέρ του Νοσοκομείου, από την εποχή που αυτό βρίσκονταν στις παλιές του εγκαταστάσεις. Ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που κληροδότησαν στο Νοσοκομείο ήταν και 573 χρυσές λίρες, που το Νοσοκομείο αποφάσισε να εκποιήσει, με σκοπό να αγοραστεί νέος εξοπλισμός.

Η εκποίηση των 573 χρυσών λιρών ολοκληρώθηκε και πρόσφατα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και το Νοσοκομείο εισέπραξε συνολικό ποσό 361.651,95 €. Το εν λόγω ποσό πρόκειται θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό και θα εκκινήσει προσεχώς η διαδικασία για την προμήθεια συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μετά από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Αναλυτικά πρόκειται για:

Δαπάνη για την προμήθεια μηχανήματος βιομετρίας – παχυμετρίας οφθαλμολογικών ιατρείων 108.500€ ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FULL HD ENDOSCOPY 37.200€ Δαπάνη για προμήθεια ψηφιακού λαπαροσκοπικού πύργου υπερυψηλής ανάλυσης των Χειρουργείων 130.200€ Δαπάνη για την προμήθεια ενός σετ υστεροσκοπίου και μιας επεμβατικής διαθερμίας υστερορεζεκτοσκόπησης των Χειρουργείων (μαιευτικής ) 60.760€ Διαθερμίες μικροκυμάτων (TECAR) ΚΕΦΙΑΠ 14.999,99€ Μηχάνημα κρουστικών υπερήχων ΚΕΦΙΑΠ 25.000€

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»