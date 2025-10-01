Νοσοκομείο Αγρινίου: Αλλαγές από 1η Οκτώβρη στα ραντεβού

Αλλαγές από σήμερα 1η Οκτώβρη στα ραντεβού στο Νοσοκομείο Αγρινίου, σε ιατρεία πρωϊνής λειτουργίας.

Η ανακοίνωση:

Το Νοσοκομείο Αγρινίου ενημερώνει πως από σήμερα 1 Οκτωβρίου 2025 τα ραντεβού πολιτών για επίσκεψη σε ιατρεία πρωϊνής λειτουργίας μπορούν να κλείνονται ως εξής: