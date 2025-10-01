Νοσοκομείο Αγρινίου: Αλλαγές από 1η Οκτώβρη στα ραντεβού
Αλλαγές από σήμερα 1η Οκτώβρη στα ραντεβού στο Νοσοκομείο Αγρινίου, σε ιατρεία πρωϊνής λειτουργίας.
Η ανακοίνωση:
Το Νοσοκομείο Αγρινίου ενημερώνει πως από σήμερα 1 Οκτωβρίου 2025 τα ραντεβού πολιτών για επίσκεψη σε ιατρεία πρωϊνής λειτουργίας μπορούν να κλείνονται ως εξής:
- Μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, με κωδικούς taxisnet ή με στοιχεία που δίνει ο προσωπικός γιατρός.
- Μέσα από την εφαρμογή MyHealthApp, που προσφέρει αντίστοιχες δυνατότητες.
- Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής «1566».