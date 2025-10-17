Νοσοκομεία και νέοι οργανισμοί - Διαβεβαιώσεις Γεωργιάδη για μη συγχωνεύσεις

«Προαιρετική η εγκύκλιος», λέει ο Υπουργός Υγείας, αλλά δεν πείθονται οι υγειονομικοί. Τη δέσμευση πως είναι οι νέοι οργανισμοί των νοσοκομείων δεν πρόκειται να φέρουν συγχωνεύσεις, έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το θέμα που έχει ανακύψει με την οδηγία οι οργανισμοί των διασυνδεόμενων νοσοκομείων να συνταχθούν με τη λογική της ενιαίας λειτουργικής και διοικητικής δομής δεν αφορά μόνο τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, αλλά και τα νοσοκομεία άλλων περιοχών της χώρας, όπως για παράδειγμα τα Καλάβρυτα και το Αίγιο.

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος πήγε στο Υπουργείο για να ζητήσει εξηγήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη για το ζήτημα αυτό, με τον Υπουργό Υγείας να δεσμεύεται πως είναι οι οργανισμοί δεν πρόκειται να φέρουν συγχωνεύσεις νοσοκομείων και να εξηγεί πως η εγκύκλιος που εστάλη στα νοσοκομεία με οδηγίες για τα υπό κατάρτιση σχέδια των νέων οργανισμών έχει προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, όπως εξήγησε, ο Υπουργός θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των ίδιων των νοσοκομείων να προχωρήσουν εάν το επιθυμούν σε ενοποίηση της λειτουργικής τους δομής.

Ωστόσο, επειδή κυκλοφόρησε, το έγγραφο που έφτασε από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια στα νοσοκομεία της περιοχής πρέπει να διευκρινιστεί πως δεναναφέρει τίποτα περί υποχρεωτικότητας ή προαιρετικότητας. Αντιθέτως το κείμενο του εγγράφου αποπνέει περισσότερο ένα πνεύμα της οδηγίας επισημαίνοντας ότι ανεξαρτήτως των μονάδων που αποτελούν το ενιαίο νομικό πρόσωπο του νοσοκομείου (όπως το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας) θα προβλέπεται η ύπαρξη μιας υπηρεσίας (ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική, τεχνική, κτλ).

Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρεται ότι οι «υποβαλλόμενες εισηγήσεις θα πρέπει να αφορούν σε κατάρτιση ενός ενιαίου οργανισμού λειτουργίας…». Αυτό το «θα πρέπει» ο Υπουργός διευκρινίζει τώρα ότι δεν θα πρέπει να το πάρουμε τοις μετρητοίς. Πάντως οι υγειονομικοί το παίρνουν τις μετρητοίς και εκτιμούν ότι δεδομένης της υποστελέχωσης οι νέοι οργανισμοί από τη στιγμή που θα καταρτιστούν στο πνεύμα αυτής της οδηγίας, μελλοντικά θα μπορέσουν να ανοίξουν το δρόμο για συγχωνεύσεις κλινικών και τμημάτων. Ήδη χθες το απόγευμα με πρωτοβουλία των Νοσοκομειακών Γιατρών έγινε στο Αγρίνιο σύσκεψη φορέων για τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν προσεχώς…

Υπενθυμίζεται ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τους νέους οργανισμούς μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, επομένως οι νέοι οργανισμοί αναμένεται στην καλύτερη των περιπτώσεων να ισχύσουν τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς.

Στο Μεσολόγγι ένα από τα διαχρονικά και δίκαια αιτήματα των φορέων της περιοχής είναι η διοικητική αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, δηλαδή να αποτελούν δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα, όπως ίσχυε προ του 2013, όταν αποφασίστηκε η διασύνδεσή τους σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο. Κάτι τέτοιο όμως είναι περισσότερο πολιτική απόφαση. Μια απόφαση

που διαφαίνεται στον ορίζοντα. Εξάλλου η αποσύνδεση των Νοσοκομείων ήταν προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ το 2014, ωστόσο στη διάρκεια της διακυβέρνησής του την ξέχασε… Στο Μεσολόγγι βέβαια παρερμηνεύουν τα λεγόμενα Γεωργιάδη, γιατί όταν ο Υπουργός λέει ότι εάν οι διοικήσεις των Νοσοκομείων θέλουν μπορούν να προχωρήσουν σε οργανόγραμμα με ενιαία δομή για δύο νοσοκομεία, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να αιτηθούν και τη διοικητική αποσύνδεση των νοσοκομείων….

Εφημερίδα «Συνείδηση»