Νοσοκομεία Αγρινίου-Μεσολογγίου: η αποσύνδεση που δεν ήρθε και η αχρείαστη ανησυχία του ΣΥΡΙΖΑ

Αιχμές αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας για την οδηγία της ΥΠΕ σχετικά με τον νέο οργανισμό στα νοσοκομεία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποβάθμιση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ανοχή και συνενοχή των κυβερνητικών βουλευτών της Αιτωλοακαρνανίας υλοποιεί μεθοδικά ένα σχέδιο διάλυσης της δημόσιας υγείας στο νομό μας». Αυτά λέει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας σχολιάζοντας την οδηγία της 6 ης ΥΠΕ προς τα νοσοκομεία τηςπεριοχής να καταρτίσουν σχέδια νέων οργανισμών, ζητώντας να υπάρχει πλέον ενιαία διοικητική και λειτουργική δομή για τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου. Κάτι που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μεγάλη υποβάθμιση το νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάθε δικαίωμα απολύτως ελεύθερα να κρίνει τα πράγματα, όπως εκείνος νομίζει. Όμως αυτό το δικαίωμα υποθέτουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το… παραχωρείκαι σε εμάς. Και αναρωτιέται εδώ λοιπόν κάνεις πως είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, όταν ήταν αυτός που είχε υποσχεθεί την αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων και δεν την έπραξε ποτέ.

Η αποσύνδεση των νοσοκομείων, όπως και η διασύνδεση τους όταν αποφασίστηκε, δεν αποτέλεσε μνημονιακή υποχρέωση της χώρας και δεν είχε κανένα δημοσιονομικό όφελος, όταν τα δύο νοσοκομεία αποτέλεσαν μεν ενιαίο νομικό πρόσωπο, αλλά διατήρησαν ξεχωριστούς διοικητές το καθένα. Αντίστοιχα η αποσύνδεσή τους, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φανεί συνεπής με τις προεκλογικές του δεσμεύσεις το 2015, δεν θα είχε καμία δημοσιονομική επίπτωση. Επομένως, με την ευκολία που ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα λέει ότι οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανία της Νέας Δημοκρατίας είναι συνένοχοι στη διάλυση της δημόσιας υγείας, ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019 και τα όσα είχαν υποσχεθεί στους Μεσολογγίτες.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η σημερινή Κυβέρνηση δεν έχει τεράστια ευθύνη για τα πολλά προβλήματα που έχει το ΕΣΥ. Όμως ας μην πηγαίνουμε την κουβέντα στους τοπικούς βουλευτές, τους μεν και τους δε, γιατί μόνο η περίπτωση των βουλευτών της Κρήτης, που απειλούσαν να ρίξουν την περίοδο 2007-2009 την εύθραυστη Κυβέρνηση Καραμανλή για το ζήτημα των Εφετείων του νησιού, καταγράφεται ως πραγματική υπεράσπιση των τοπικών αιτημάτων από τοπικούς βουλευτές.

Κι αν κάποιος κυβερνητικός βουλευτής είναι πραγματικά ενοχλημένος από τη μη ικανοποίηση των τοπικών αιτημάτων από την Κυβέρνηση, μπορεί να κάνει αυτό που για παράδειγμα έκανε ο Κ. Τζαβάρας στην Ηλεία το 2023, μη θέτοντας εκ νέου υποψηφιότητα, επειδή η Κυβέρνηση δεν διατήρησε τα πανεπιστημιακά Τμήματα της Ηλείας και τα «άρπαξε» και αυτά η Πάτρα.

Κάτι τέτοιο όμως δεν έκανε ποτέ κανείς κυβερνητικός βουλευτής, ούτε της ΝΔ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ.

Εφημερίδα «Συνείδηση»