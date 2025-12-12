Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, 2025
Νοσηλεύτρια στο «Σισμανόγλειο» κατάπιε φάρμακο, αντί να το δώσει σε ασθενή και παραιτήθηκε

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Αναστάτωση προκλήθηκε στο «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο, όταν μια νοσηλεύτρια, αντί να δώσει φάρμακο σε ασθενή το κατάπιε η ίδια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το περιστατικό συνέβη πριν από δύο εβδομάδες.

Κατά τον ίδιο, το λάθος έγινε σε απογευματινή βάρδια στην οποία εργάζονταν η εν λόγω νοσηλεύτρια και μία ειδικευόμενη, έχοντας να διαχειριστούν «27 ασθενείς εκ των οποίων οι τρεις με πολυανθεκτικά μικρόβια».

Ο προέδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας και πρόσθεσε ότι η νοσηλεύτρια ήταν έμπειρη, με 20 χρόνια υπηρεσίας.

Σημείωσε πως η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο, λίγες ημέρες μετά παραιτήθηκε από τη θέση της στο νοσοκομείο και πλέον εργάζεται ως σχολική νοσηλεύτρια.

«Δυστυχώς, η εξουθένωση του προσωπικού και η καθημερινή πίεση της δουλειάς λόγω των σοβαρών ελλείψεων οδηγούν σε μαζικές αποχωρήσεις», κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.

Πηγή: kathimerini.gr

