Νοσηλεύτρια στο «Σισμανόγλειο» κατάπιε φάρμακο, αντί να το δώσει σε ασθενή και παραιτήθηκε

Αναστάτωση προκλήθηκε στο «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο, όταν μια νοσηλεύτρια, αντί να δώσει φάρμακο σε ασθενή το κατάπιε η ίδια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το περιστατικό συνέβη πριν από δύο εβδομάδες.

Κατά τον ίδιο, το λάθος έγινε σε απογευματινή βάρδια στην οποία εργάζονταν η εν λόγω νοσηλεύτρια και μία ειδικευόμενη, έχοντας να διαχειριστούν «27 ασθενείς εκ των οποίων οι τρεις με πολυανθεκτικά μικρόβια».

Ο προέδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας και πρόσθεσε ότι η νοσηλεύτρια ήταν έμπειρη, με 20 χρόνια υπηρεσίας.

Σημείωσε πως η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο, λίγες ημέρες μετά παραιτήθηκε από τη θέση της στο νοσοκομείο και πλέον εργάζεται ως σχολική νοσηλεύτρια.

«Δυστυχώς, η εξουθένωση του προσωπικού και η καθημερινή πίεση της δουλειάς λόγω των σοβαρών ελλείψεων οδηγούν σε μαζικές αποχωρήσεις», κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.

