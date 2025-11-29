Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Αιτ/νίας: H νέα Εκτελεστική Γραμματεία

Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αιτ/νίας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 25-11-2025, μετά τη συγκρότησή της σε σώμα διαμορφώθηκε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νταουσάνη Βασιλική

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσάμης Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αραβανής Γεράσιμος (Μάκης)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: Πανταζής Αθανάσιος (Θάνος)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ: Τσιτσέλης Σωκράτης

ΜΕΛΗ: Μίκροβας Αντώνης

Καραγκούνης Κωνσταντίνος

Τσιλίκας Αθανάσιος

Τριάντη Πηνελόπη (Πένυ)

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Νταουσάνη ΒασιλικήΤσάμης Δημήτριος