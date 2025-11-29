Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Αιτ/νίας: H νέα Εκτελεστική Γραμματεία

21
Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αιτ/νίας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 25-11-2025, μετά τη συγκρότησή της σε σώμα διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νταουσάνη Βασιλική
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσάμης Δημήτριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αραβανής Γεράσιμος (Μάκης)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: Πανταζής Αθανάσιος (Θάνος)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ: Τσιτσέλης Σωκράτης
ΜΕΛΗ: Μίκροβας Αντώνης
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Τσιλίκας Αθανάσιος
Τριάντη Πηνελόπη (Πένυ)
Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Νταουσάνη ΒασιλικήΤσάμης Δημήτριος