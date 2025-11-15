Nομαρχιακή ΣΥΡΙΖΑ: Το Πολυτεχνείο ζει – Ο αγώνας για Δημόσια και Δημοκρατική Παιδεία συνεχίζεται

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία τιμά την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η εξέγερση των φοιτητών και του λαού το Νοέμβρη του ’73 παραμένει φάρος αντίστασης απέναντι σε κάθε μορφή αυταρχισμού, κοινωνικής αδικίας και περιορισμού της δημοκρατίας. Το διαχρονικό σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» εξακολουθεί να συμπυκνώνει τις ανάγκες και τα αιτήματα της νέας γενιάς.

Σήμερα, πενήντα δυο χρόνια μετά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να ακυρώσει στην πράξη το όραμα του Πολυτεχνείου. Με την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, τη διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου, την υποχρηματοδότηση των σχολείων και την απαξίωση των εκπαιδευτικών, επιχειρείται η μετατροπή της γνώσης από κοινωνικό δικαίωμα σε προνόμιο για λίγους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι ορατές παντού:

• Πανεπιστημιακά τμήματα έχουν κλείσει ή υπολειτουργούν, στερώντας από τη νεολαία και την τοπική κοινωνία πολύτιμες δυνατότητες ανάπτυξης και μόρφωσης.

• Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής συνεχίζονται, τα σχολικά κτίρια είναι σε κακή κατάσταση και τα κονδύλια για συντήρηση ή εξοπλισμό μειώνονται κάθε χρόνο.

• Οι μαθητές και οι φοιτητές αναγκάζονται να μετακινούνται ή να εγκαταλείπουν τον τόπο τους για να σπουδάσουν, την ώρα που η κυβέρνηση μιλά για «αριστεία».

Η νέα γενιά, όπως και το 1973, αρνείται να σιωπήσει. Αγωνίζεται για δημόσια και δωρεάν παιδεία, για ίσα δικαιώματα, για ανοιχτά και ελεύθερα πανεπιστήμια, για εργασία με αξιοπρέπεια και η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι υπενθύμιση ότι ο αυταρχισμός, η κοινωνική αδικία και η καταστολή δεν μπορούν να γίνουν “κανονικότητα”, είναι κάλεσμα σε δράση για μια κοινωνία δημοκρατίας, ισότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών, των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, να υπερασπίζεται το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο και να αγωνίζεται για μια παιδεία που δεν θα μετριέται σε χρήματα αλλά σε αξίες. ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ! Οι αγώνες του Πολυτεχνείου είναι ζωντανοί!