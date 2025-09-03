Νομαρχιακή ΣΥΡΙΖΑ για "έξυπνες" μπάρες στους πεζόδρομους: "Πότε θα δοθεί το έργο στην κοινωνία του Αγρινίου";

Η Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αγρινίου εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου απάντηση - στο Δήμο Αγρίνιου για τις "έξυπνες" μπάρες, θέτοντας το ερώτημα Πότε θα δοθεί το έργο στην κοινωνία του Αγρινίου;

Αναλυτικά το δελτίο τύπου:

Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα του Capital.gr και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, οφείλουμε ως ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να τοποθετηθούμε δημόσια, υπερασπιζόμενοι τόσο τη διαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων πόρων όσο και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και την κριτική.

Η Δημοτική Αρχή επιχειρεί, με υπερβολικά φορτισμένο ύφος, να αποδώσει την εύλογη κριτική στο έργο σε σκοπιμότητες και κομματικές σκοτεινές επιδιώξεις. Όμως η ουσία παραμένει:

Ένα έργο χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους δεν έχει τεθεί σε λειτουργία παρά το ότι – κατά δήλωση του ίδιου του Δήμου – έχει ολοκληρωθεί τεχνικά εδώ και καιρό.

Η καθυστέρηση ενεργοποίησής του δεν μπορεί να βαφτίζεται "λεπτομέρεια", όταν μιλάμε για έργο υποδομής που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών και έχει ήδη παρουσιαστεί επικοινωνιακά ως "παραδοθέν". Η σύνδεση με τον ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι γραφειοκρατικό εμπόδιο που έπεσε από τον ουρανό, αλλά μέρος του βασικού σχεδιασμού κάθε τεχνικού έργου. Αν η Δημοτική Αρχή δεν προνόησε για έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, τότε έχουμε πράγματι λάθη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση.

Επιπλέον, η προσπάθεια να παρουσιαστεί κάθε πολιτική κριτική ως "υποβολή δυσπιστίας" ή "πολιτική κακοήθεια" θυμίζει περισσότερο αλαζονεία εξουσίας παρά δημοκρατικό διάλογο. Ο Δήμος δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και ο δημόσιος έλεγχος αποτελεί θεμέλιο της αυτοδιοίκησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δεν απαξιώνει έργα, ούτε επιδιώκει την αποτυχία τους. Αντιθέτως, διεκδικούμε τη σωστή υλοποίησή τους, τη λογοδοσία και την αξιοποίησή τους προς όφελος των πολιτών – όχι ως εργαλεία εντυπώσεων και επικοινωνιακής διαχείρισης.

Αντί λοιπόν για ανακοινώσεις υψηλού τόνου και επιθετικής ρητορικής, η Δημοτική Αρχή καλό θα ήταν να απαντήσει με σαφήνεια: Πότε θα δοθεί το έργο στην κοινωνία του Αγρινίου

Οι πολίτες του Αγρινίου έχουν μνήμη, κρίση και απαιτούν αποτελέσματα – όχι δικαιολογίες. Ο Δήμος χρειάζεται διαφάνεια, λογοδοσία και συνεργασία, όχι επιθετικές ανακοινώσεις και εσωστρέφεια. Εμείς θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε, να προτείνουμε και να στεκόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας.