Νομαρχιακή ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας για «έξυπνες διαβάσεις»: Μνημείο σπατάλης, ανικανότητας και κοροϊδίας των πολιτών

Μνημείο σπατάλης χαρακτηρίζει η Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αιτωλοακαρνανία τις «έξυπνες διαβάσεις» καταγγέλλοντας ότι παραμένουν «σκοτεινές» παρότι η κάθε μία κόστισε πάνω από 50.000 ευρώ!

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφει ο συντονιστής της Δημήτρης Νταής:

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καταγγέλλει την Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας για το φιάσκο με τις λεγόμενες «έξυπνες διαβάσεις πεζών».

Με 18 εκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, στήθηκαν 344 εγκαταστάσεις που παρουσιάστηκαν με τυμπανοκρουσίες ως έργο καινοτομίας και ασφάλειας. Σήμερα, μήνες μετά την «ολοκλήρωσή» τους, οι διαβάσεις παραμένουν σβηστές, ανενεργές και άχρηστες, κοστίζοντας η καθεμία πάνω από 50.000 ευρώ !

Αυτό που ζει η κοινωνία δεν είναι πρόοδος, αλλά ένα ακόμα παράδειγμα σπατάλης, με χρήματα που προορίζονταν για την ασφάλεια των πολιτών να καταλήγουν σε έργα-μακέτες.

Η Δυτική Ελλάδα δεν χρειάζεται «έργα-βιτρίνα» για φωτογραφίες και εγκαίνια. Χρειάζεται πραγματικές υποδομές που λειτουργούν. Το γεγονός ότι οι «έξυπνες» διαβάσεις παραμένουν σκοτεινές αποδεικνύει πως το μόνο που νοιάζει τον Περειφεριαρχη και τους συνεργατες του είναι η επικοινωνία, οι φωτογραφιες, τα δελτία Τύπου και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.

Καλούμε τους πολίτες να μην αποδεχθούν αυτήν την προσβολή στη νοημοσύνη και στο δημόσιο συμφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ δεσμεύεται ότι θα αγωνιστεί ώστε κάθε έργο που χρηματοδοτείται με δημόσιο ή ευρωπαϊκό χρήμα να παραλαμβάνεται μόνο όταν αποδεικνύεται η πλήρης λειτουργία του και να καθιερωθούν δεσμευτικές ρήτρες συντήρησης και λειτουργικότητας στις συμβάσεις, ώστε οι εγκαταστάσεις να μη μένουν «κουφάρια» μετά την παράδοση.

Η προτεραιότητα σε παρεμβάσεις ουσίας για τους πολίτες, η οδική ασφάλεια, η διαφάνεια και ο σεβασμός στο δημόσιο χρήμα δεν μπορει να είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και θεμέλιο μιας άλλης πολιτικής για τις υποδομές στη χώρα.