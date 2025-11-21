Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, 2025
Νομαρχιακή ΠΑΣΟΚ: Από Αγρίνιο στην Πάτρα με λεωφορείο για την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Λεωφορείο  με προορισμό την Πάτρα όπου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη  θα αναχωρήσει από το Αγρίνιο με μέριμνα της Νομαρχιακής Επιτροπής.

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής: 

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, θα λάβει χώρα η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα ξεκινήσει στις 16.00 και θα λήξει με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη στις 19.30.

Για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν, η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Αιτωλ/νίας θα διαθέσει λεωφορείο για την μετακίνησή τους.

Η αναχώρηση θα γίνει από τον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό του τρένου επί της οδού Μαβίλη στο Αγρίνιο και ώρα 16.30.

 

