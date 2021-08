Nirvana: Το μωρό από το εξώφυλλο του «Nevermind» μηνύει τη μπάντα για παιδική πορνογραφία!

Ο άνδρας που, ως μωρό, απεικονιζόταν στο εξώφυλλο του θρυλικού άλμπουμ «Nevermind» των Nirvana μηνύει τα πρώην μέλη της μπάντας, τους διαχειριστές της περιουσίας του εκλιπόντος Κερτ Κομπέιν και αρκετά άλλα άτομα για τη διάσημη γυμνή φωτογραφία του, που έχει «χαραχτεί» στη μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς.

Σύμφωνα με το CBS News, στη μήνυση που κατατέθηκε την Τρίτη ο Σπένσερ Έλντεν, 30 ετών σήμερα, ισχυρίζεται ότι το grunge συγκρότημα παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί παιδικής πορνογραφίας και υποστηρίζει – μεταξύ άλλων – ότι οι γονείς του δεν υπέγραψαν ποτέ κάποιο επίσημο χαρτί που παραχωρούσε την άδεια στους Nirvana να χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφία.

Στα δικαστικά έγγραφα, ο Έλντεν εξηγεί ότι «η ταυτότητα και το νομικό του όνομα έχουν συνδεθεί για πάντα με την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση που βίωσε ως παιδί», το προϊόν της οποίας «διανέμεται και πωλείται σε παγκόσμια κλίμακα» από την εποχή που ήταν μωρό μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τη μήνυση, οι εναγόμενοι «παρήγαγαν, κατείχαν και διαφήμιζαν εν γνώσει τους εμπορική παιδική πορνογραφία που απεικόνιζε τον Σπένσερ» και αποκόμιζαν οικονομικά οφέλη μέσω αυτής. «Παρότι γνώριζαν τι έκαναν, οι εναγόμενοι δεν έλαβαν ποτέ εύλογα μέτρα για την προστασία του Σπένσερ και την αποτροπή της ευρείας διακίνησης της εικόνας και σεξουαλικής της εκμετάλλευσης».

Υπενθυμίζεται ότι στο εξώφυλλο του «Nevermind», του δεύτερου άλμπουμ των πρωτοπόρων της Grunge από το Σιάτλ που περιείχε τα single «Smells Like Teen Spirit» και «Come as you are», ο Έλντεν απεικονίζεται σε ηλικία 4 μηνών να κολυμπά γυμνός σε μια πισίνα, ενώ μπροστά του βρίσκεται ένα δολάριο αγκιστρωμένο σε πετονιά. Στη μήνυση αναφέρεται ότι η φωτογραφία, την οποία φέρεται να επέλεξε ο frontman της μπάντας, Κερτ Κομπέιν, συμβολίζει έναν «εργάτη του σεξ» που κυνηγά το χρήμα.

Η διάσημη σήμερα φωτογραφία τραβήχτηκε στο Υδάτινο Κέντρο της Πασαντίνα το 1990, και ο Έλντεν επιμένει ότι οι γονείς του δεν έδωσαν ποτέ τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση της, και ότι ο ίδιος δεν έλαβε ποτέ χρήματα ως αποζημίωση.

Στη μήνυση αναφέρεται ότι «προκειμένου να διασφαλίσει ότι το εξώφυλλο του άλμπουμ θα προκαλούσε άμεση σεξουαλική αντίδραση στον θεατή, ο (φωτογράφος Κερκ ) Γουέντλ προκάλεσε τάση για εμετό στον Σπένσερ προτού τον βυθίσει κάτω από το νερό σε πόζες που τραβούν την προσοχή στο εκτεθειμένο του γεννητικό όργανο».

Ο Έλντεν ισχυρίζεται στη μήνυσή του ότι οι εναγόμενοι χρησιμοποίησαν παιδική πορνογραφία που απεικονίζει τον ίδιο ως κεντρικό στοιχείο της προώθησης του άλμπουμ. Το αποτέλεσμα είναι – όπως λέει – να υποφέρει ο ίδιος από τις επιπτώσεις που θα τον βαραίνουν σε όλη του τη ζωή.

Ο 30χρονος ζητά είτε $150.000 από καθέναν από τους 17 εναγόμενους, που περιλαμβάνουν πρώην μέλη των Nirvana, δισκογραφικές εταιρείες, καλλιτεχνικούς διευθυντές κλπ – ή απροσδιόριστη αποζημίωση που θα καθοριστεί στη δίκη, σύμφωνα με το CBS Los Angeles.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλντεν έχει «αναδημιουργήσει» την εμβληματική φωτογραφία το 2008, όταν ήταν 17 ετών, και ξανά το 2016 σηματοδοτώντας την 25η επέτειο του άλμπουμ. Και στις δύο φωτογραφίσεις φορούσε μαγιό. Όπως είχε πει στη New York Post, το 2016 πληρώθηκε 200 δολάρια για τη φωτογραφία, το ακριβές ποσό που ο πατέρας του είχε πει στο NPR το 2008 ότι του προσφέρθηκε για την αρχική φωτογράφιση, η οποία οδήγησε στο εξώφυλλο. Το «Nevermind» έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα από το 1991, όταν και κυκλοφόρησε.

