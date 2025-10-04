Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

Συγκλονίζει η υπόθεση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη, η οποία δολοφονήθηκε από stalker στο Νιου Τζέρσεϊ, μαζί με την φίλη της Ισαμπέλα Σάλας. Ο 17χρονος δράστης την παρακολουθούσε εμμονικά.

Πίσω από τη σκληρή δολοφονία βρίσκεται ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο, ο οποίος παρακολουθούσε εμμονικά τη Μαρία, την απειλούσε επί μήνες και τελικά έβαλε τέλος στη ζωή της. Ο Μπατιλόρο, ανιψιός του διευθυντή της αστυνομίας, είχε αρχικά προσαχθεί αλλά αφέθηκε ελεύθερος, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να κάνει και μια προκλητική δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σε μια γειτονική πόλη, δυστυχώς, δύο κορίτσια σκοτώθηκαν σε ένα τροχαίο με εγκατάλειψη. Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου για αυτά τα δύο κορίτσια που χάθηκαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ανέχθηκα πολλά. Είμαι καλό παιδί Είμαι 17 χρονών με μια καλή οικογένεια στο πλευρό μου. Αυτοί οι ισχυρισμοί, που καταστρέφουν τα πάντα, είναι ντροπή. Δεν θα ανεχτώ απειλές εναντίον της οικογένειας μου», είπε ο 17χρονος στο βίντεο.

Την επόμενη μέρα, με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο 17χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία. Το δικαστήριο εξετάζει τώρα εάν θα δικαστεί ως ενήλικος, χωρίς ελαφρυντικό ηλικίας.

«Σήμερα επιλέγω να μιλήσω για το φως της Μαρίας»

Οι Έλληνες γονείς της αδικοχαμένης 17χρονης Μαρίας, μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν δημόσια. Οι Έλληνες γονείς της αδικοχαμένης 17χρονης Μαρίας, μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν δημόσια. «Το όνομά μου είναι Φούλα. Δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα μόνο ως μητέρα. Αλλά ως μητέρα της Μαρίας», είπε η μητέρα της 17χρονης, Φούλα Νιώτη. Και συνέχισε: «Σήμερα επιλέγω να μη μιλήσω μόνο για πένθος. Επιλέγω να μιλήσω για το φως της Μαρίας. Η ζωή της μπορεί να ήταν σύντομη, αλλά ήταν γεμάτη δύναμη. Αγαπούσε βαθιά, έδινε γενναιόδωρα, είχε μεγάλα όνειρα. Μαρία μου, γλυκό μου κορίτσι, θα μου λείπεις κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μου». Οι γονείς της 17χρονης Μαρίας αποφάσισαν να μην μιλήσουν με οργή για τον δολοφόνο της κόρης τους, αλλά με αγάπη και πόνο για την απερίγραπτη απώλειά τους. «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο του να χάνεις το παιδί σου. Είναι μια σιωπή που αντηχεί πιο δυνατά από οτιδήποτε άλλο έχω ακούσει. Είναι να ξυπνάς κάθε μέρα και να εύχεσαι να ήταν μόνο ένας εφιάλτης. Να εύχεσαι να ακούσεις αυτά τα γλυκά λόγια: "Σας αγαπώ μαμά και μπαμπά". Είναι το κενό της απουσίας στο σπίτι μας, στο δωμάτιο της, στην αγκαλιά μου», είπε συγκινημένη η κυρία Νιώτη. Από την πλευρά του, ο πατέρας της 17χρονης, o Σωτήρης Νιώτης, φανερά συντετριμμένος, δήλωσε: «Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω αγγλικά. Το μόνο που θέλω, να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήρθε να τιμήσει το παιδί μου. Και εύχομαι να μην το ζήσει ποτέ, κανένας πατέρας, αυτό που περνάω εγώ. Σας ευχαριστώ όλους». newsbomb.gr