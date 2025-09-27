Νίκος Θεοδ. Μήτσης: Ο Καραϊσκάκης στο Δραγαμέστο Ξηρομέρου το 1825

Ο Καραϊσκάκης στο Δραγαμέστο Ξηρομέρου το 1825, γράφει ο Νίκος Θεοδ. Μήτσης

Το καλοκαίρι του 1825 που η Δυτική Ελλάδα φλεγόταν και επικρατούσε ολοσχερής έρεβος στις περιοχές της και , το Μεσολόγγι πολιορκούνταν από τον Κιουταχή και τον Ομέρ Βρυώνη, ο Καρπενησιώτης οπλαρχηγός Γιαννάκης Γιολδάσης έγραφε προς τον Καραϊσκάκη, αλλεπάλληλες γραφές περί τα τέλη του Ιουνίου του 1825 για τον γρήγορο και αναγκαίο ερχομό του στη Δυτική Ελλάδα [ ΓΑΚ : Βλαχογ. Πολέμ.φάκ.29 (λ. 426) & Απομνημονεύματα, Νικολάου Σπηλιάδη , τόμ. 2ος , σελ. 427].

Παρόμοια με την του Γιολδάση επιστολή, στάλθηκε προς την Κεντρική Διοίκηση και άλλη επιστολή, υπογεγραμμένη από επιφανείς εντός του Μεσολογγίου Σωματάρχες , μηνολογούμενη μάλιστα δέκα ημέρες πριν την προαναφερθείσα , με την οποία ζητούσαν μεταξύ των άλλων, να δημιουργηθεί οπωσδήποτε στρατόπεδο στην Ακαρνανία από το οποίο θα κτυπούν τον εχθρό από τις πλάτες που θα εφοδίαζε με τρόφιμα τον Κιουταχή στο Μεσολόγγι, τρόφιμα που θα προέρχονταν από τις κεντρικές αποθήκες των Τούρκων, οι οποίες βρίσκονταν στον Καρβασαρά (Αμφιλοχία). Ιδού και η περί ης ο λόγος επιστολή των Σωματαρχών του Μεσολογγίου υπογεγραμμένη από το Μεσολόγγι στις 15 Ιουνίου 1825.

«… Προσέτι διά να ταχυνθή η λύσις της πολιορκίας μας, οπού αλλέως την βλέπωμεν δύσκολον, αν το εγκρίνη η Διοίκησις να διορισθή εν δυνατόν σώμα ή από εκείνα οπού είναι εις Σάλωνα, ή από όπωσιν άλλο μέρος να απεράση εις Καρπενήσι και Απόκουρον να συνάξη και τα εις εκείνα τα μέρη διασκορπισμένα στρατεύματα και να πέσουν εις το μέρος της Ακαρνανίας, να εμποδίσουν τας τροφάς του εχθρού οπού φέρουν από Καρβασαρά (Αμφιλοχία), και να κτυπούν όσον ημπορούν από ταις πλάταις, έχοντας όμως πάντοτε τας τροφάς των εις τα καράβια και εις τα παράλια της Ακαρνανίας. Μένομεν με σέβας βαθύτατον .

Τη 15 Ιουνίου 1825 Μεσολόγγι ευπειθείς πατριώται

Νάστας Ζέρβας, Ιωάννης Σούκας, Νότης Μπότζιαρης, Σπύρο Μήλιος, Λάμπρος Βέικος, Μήτσος Κοντογιάννης, Νικηταράς, Αποστολάκης Κουσουρής, Βασ. Χασάπης, Γιαννάκης Ράγκος, Νικ. Στουρνάρης, Φώτο Μπόμπορης, Γεώργιος Τσόγκας, Ανδρέας Ίσκου, Δημ. Μακρής, Γιαννάκης Στάϊκος, Κώστ. Βλαχόπουλος, Σωτήρης Γιώτης, Λάμπρος Φωτομάρας, Νικολός ανεψιός του Δήμου Τσέλιου». [ Βλαχογ. Ιδιωτ. Συλλογαί, φάκ. 244 (έγγραφο 62)].

Αφουγκραζόμενος λοιπόν ο Καραϊσκάκης την κατάσταση που του περιέγραφε ο στρατηγός Γιαννάκης Γιολδάσης και παλιός γνώριμος, αλλά και καλός του φίλος, καταφθάνει αστραπιαία ως αρχηγός των έξω του Μεσολογγίου ενόπλων δυνάμεων και ξαναζωντανεύει τις επαρχίες στη Δυτική Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι έξω του Μεσολογγίου οπλαρχηγοί να πάρουν θάρρος, οι κρυμμένοι στις αποκλείστρες ξαναβγαίνουν, οι καταπιεσμένοι ξανασηκώνουν κεφάλι, πάλι αντηχούν τα καριοφίλια και τα γιαταγάνια και οι εχθροί μουδιάζουν στο άκουσμα του ερχομού στη Δυτική Ελλάδα, του στρατηγού Γεωργίου Καραΐσκάκη. Στις 18 Ιουλίου 1825, οι οπλαρχηγοί Καραϊσκάκης, Γιαννάκης Γιολδάσης, Γεώργιος Βαλτινός και Βαγγέλης Κοντογιάννης, από το Κρίκελο της Ευρυτανίας που βρίσκονταν, πληροφορούν την Επιτροπή της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος Διοίκησης και μεταξύ των άλλων, τους γράφουν και τα παρακάτω:

«… Άμα οπού επέρασεν ο στρατηγός Καραϊσκάκης εις τα εδώ μέρη, συνενοηθέντες και ενωθέντες όλοι μας, εσκέφθημεν αρκούντως περί την του Μεσολογγίου σωτηρίας και ετοιμαζόμεθα να κινηθώμεν δι’ εκεί. Αλλά διά να γένει το κίνημα υγιές επωφελές, ανάγκη πάσα ήτον να συναχθούν όλοι οι Αρχηγοί των επαρχιών και αξιωματικοί και κάθε ένοπλος πατριώτης, εν ταυτώ δε να γένει και η ανήκουσα φροντίς και πρόβλεψις των ζωοτροφιών δι’ ολίγας ημέρας και ο διωρισμένος τόπος και ημέρα συναθροίσεώς μας, τα οποία αυτά εξ ανάγκης απαιτούσαν καιρόν διά να γίνουν.

Ο λαός της Δυτικής Ελλάδος ήταν νεκρός, τρυπωμένος και εις αθλίαν κατάστασιν, μάλιστα εις τα πέριξ του Καρπενησίου, χωριά ολόκληρα επροσκύνησαν και άλλοι ήσαν αμφιρρεπείς, από τα οποία ωφελούμενοι οι εν Καρπενησίω εχθροί ήρχισαν να σκλαβώνουν φαμελιές πολλές και χωριά ολόκληρα, οδηγούμενοι από τουρκολάτρας και προσκυνημένους χριστιανούς… Όθεν σκεφθέντες στρατηγηματικώτερον, εν όσω να γένουν οι προειρημένες ετοιμασίες, διαλεγόμεθα έως 800 εις το γελέκι και δι’ όλης ημέρας και νυκτός κινήσαντες από Κλεπά του Κραβάρου, χθες πρωί εφθάσαμεν εις Καρπενήσι και επιπεσόντες έξαφνα εις τους αμερίμνους εχθρούς εκυριεύσαμεν σχεδόν όλην την χώραν και πεσόντες οι Έλληνες με τα μούτρα επάνω τους, τόσην τροπήν τους έκαμαν, ώστε αφήσαντες τα περισσότερα πόστα επεριωρίσθησαν μόνον εις μιαν μάνδραν… Ούτος ο πόλεμος, Σεβαστή Επιτροπή, έστησε τα όρια του Έθνους, ελευθέρωσε πολλάς φαμελίας και αιχμαλώτους, έβαλεν εις κίνδυνον και εζόρισεν όλους τους τουρκολάτρας, διέσπειρε τον τρόμον έως τα Τρίκαλα και Μέτσοβον, εξ αιτίας μάλιστα του Καραϊσκάκη, έδωσε θάρρος και ψυχήν εις όλους τους καθαρούς Έλληνας, οι οποίοι άρχισαν να ευγαίνουν πλέον από τες τρύπες και να δείχνουν στήθος του εχθρού. Στρέφομεν λοιπόν τας δυνάμεις εις Μεσολόγγιον, ενδυναμώσαντες με τούτο τες πλάτες μας και επικαλούμενοι την εξ ύψους βοήθειαν και την ευχήν της πατρίδος και της Διοικήσεως, μένομεν ευσεβάστως.

Τη 18 Ιουλίου 1825 από Κρίκελον

Oι Πατριώται και Αδελφοί

Γιαννάκης Γιολδάσης , Καραϊσκάκης , Γεώργιος Βαλτινός , Ευαγγέλης Μήτζου Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος Γιολδάσης ». [ ΓΑΚ : Βλαχογ. Εκτελ. φάκ. 14 (51) ].

Συνεχίζοντας οι αγωνιστές την περιγραφή των τραγικών δεινών στη Δυτική Ελλάδα, λέγουν κατόπιν ότι, όσο να γίνουν οι προετοιμασίες για το Μεσολόγγι, έτρεξαν από Κλεπά (Κράβαρα) την προηγούμενη μέρα, 17 Ιουλίου 1825, και επέπεσαν ξαφνικά το πρωί και πολέμησαν ως την πέμπτη απογευματινή νικηφόρα, προσθέτοντας:

«Ούτος ο πόλεμος, Σεβαστή Επιτροπή, έστησε τα όρια του Έθνους, ελευθέρωσε πολλάς φαμελίας και αιχμαλώτους, έβαλεν και εξόρισεν όλους τους Τουρκολάτρας. Διέσπειρε τον τρόμον έως Τρίκαλα και Μέτσοβον, εξ αιτίας μάλιστα του Καραϊσκάκη, έδωσε θάρρος και ψυχήν εις όλους τους καθαρούς Έλληνας, οι οποίοι άρχισαν να εβγαίνουν πλέον από τις τρύπες και να δείχνουν στήθος του εχθρού». [ ΓΑΚ : Βλαχογ. Πολέμ. φάκ. 14 (λ. 135)].

Στις 9 Αυγούστου 1825, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τους άνδρες του δίνουν στο Πετροχώρι της Τριχωνίδας (Απόκουρο) και άλλη νικηφόρα μάχη κατά του Τουρκαλβανού Άγου Βασιάρη ή Μουχαρντάρη. Την ίδια ημέρα ο Καραϊσκάκης αναγγέλλει τη νέα επιτυχία του στο υπουργείο Πολέμου, προς το οποίο για τις ελλείψεις του υψώνει φωνή και ζητάει φουσέκια!!! «Λοιπόν, παρακαλώ και φωνάζω. Διά το όνομα της πατρίδος και της Σεβαστής Διοικήσεως! Φουσέκια - φουσέκια - φουσέκια! Να μας σταλούν και μερικά χρήματα για ν’ αγοράσωμεν ψωμί. Χαψιά δεν έχουμε να φάμε…». [ ΓΑΚ: Βλαχογ. Πολέμ. φάκ. 30].

Από εκεί (το Πετροχώρι) ο Καραϊσκάκης αποφάσισε να περάσει στο Ξηρόμερο διά να προξενεί εμπόδια στη μετακίνηση των τροφών στους Ομέρ Βρυώνη και Ρεσίτ Κιουταχή, οι οποίοι ήδη πολιορκούσαν το Μεσολόγγι από τον Απρίλιο του 1825. Αλλά επειδή τα μέρη του Αχελώου που μπορούσε να περάσει ήταν καλά φυλαγμένα από τους εχθρούς, αποφάσισε να πάει στο Ξηρόμερο διά μέσω των Αγράφων και του Βάλτου. Αναχώρησε λοιπόν περί τα μέσα του Αυγούστου από το Απόκουρο και αφού διάβηκε από τα Κράβαρα και το Καρπενήσι έφθασε στα Άγραφα, μας αναφέρει ο γραμματικός του, Δημήτριος Αινιάν [Απομνημονεύματα , Δημητρίου Αινιάν, σελ.57].

Στο διάβα του οι ελευθερωτές ανάγκασαν τον τουρκοπροσκυνημένο οπλαρχηγό Σταμούλη Γάτσο, να κλειστεί με τους 300 ενόπλους του στο χωριό Καροπούλα και τον Μήτρο, τον γιο του Γώγου Μπακόλα, να αφήσει ελεύθερες πολλές καταπιεζόμενες οικογένειες Βαλτινών και να τραπεί σε φυγή. Στον Βάλτο της Ακαρνανίας, τον Καραϊσκάκη τον ακολούθησαν αρκετοί επώνυμοι Βαλτινοί οπλαρχηγοί, όπως π.χ. οι Γιαννάκης Στράτος, Γεώργιος Βαλτινός, οι αδελφοί Χρήστος και Γιώργος Καραχρήστος (αντιστράτηγος και χιλίαρχος αντιστοίχως) και οι χιλίαρχοι Ιωάννης και Θανάσης Κασβίκης. Μάλιστα για τους γενναίους Αδελφούς Καραχρήστου οι οποίοι κατάγονταν από το Χαλκιόπουλο του Βάλτου, σε μία προς τη Διοίκηση επιστολή του Καραϊσκάκη, διαβάζουμε τα παρακάτω στα οποία διατηρούμε την ορθογραφία, αλλά και το ύφος του κειμένου στην περί ης ο λόγος επιστολή.

«Καθ’ ον καιρόν έφθασα εις τον Βάλτον τους πρώτους διοργανωτάς των εκεί πραγμάτων, εύρον τους Καραχρησταίους και Κασβίκην κατά τα ανά χείρας αποδεικτικά μου, τα οποία περικλείων πέμπων εις την Σεβαστήν Διοίκησιν με Επίτροπον των ειρημένων Καραχρησταίων και Κασβίκην, τον Σωτήρη Διδασκάλου. Επειδή αυτούς τους εκράτησα ως αναγκαίους με το να σταθούν άξιοι και από με τα τέλη Μαρτίου με 140 συντρόφους δεν έλλειψαν ουδέ στιγμήν κάμνοντες το χρέος των, άμα δε οπού έφθασα εγώ εις Βάλτον ακολούθησαν μαζί μου και έβγαλαν τόσα άρματα του Βάλτου όπου κανείς δεν ενθυμάται άλλοτε να εκστρατεύσουν τόσοι Βαλτινοί, επικεφαλής των οποίων έχω αυτούς, οίτινες έδειξαν εν πολέμοις και δείχνουν μεγάλα κατορθώματα, άλος δουλεύσαντες στρατιωτικώς με 140 συντρόφους από τέλη Μαρτίου είναι και δίκαιον να μη χάσουν τους κόπους των, αλλά να πάρουν και αυτοί τον εδικόν τους μισθόν, επί τούτω πέμπουν και αυτοί Επίτροπόν τους, τον παρουσιάζοντα αυτήν παρούσαν ομού με τον στρατιωτικόν τους κατάλογο. Σεβαστή Διοίκησις εγώ εδώ που είμαι γνωρίζω και κρίνω καλόν, δίκαιον και συμφέρον και παρακαλώ να μην αδικεφτούν από τον μιστό τους έως πρώτη Απριλίου δουλεύσαντες, πολεμούντες, με τροφές και πολεμοφόδια δικά τους και άλλα αναγκαία εξ ιδίων τους, εξοδεύοντα κατά το αποδεικτικόν καθυποβάλον και ταύτα πάντα εις τον ορισμόν και την δικαίαν απόφασιν της Διοικήσεως . Και μένω με βαθύτατον σέβας.

Τη 10 Σεπτεμβρίου 1825 Δραγαμέστο Ευπειθής και πρόθυμοςπατριότης

Καραϊσκάκης ».

[ ΧΕΟΕΒ, κουτί 77, φάκ.84 ]

Ερχόμενος στο Ξηρόμερο ο Καραϊσκάκης έδωσε σημαντικές μάχες και νυχτομαχίες οι οποίες προξένησαν μεγάλες φθορές ως προς τον εφοδιασμό στο στρατόπεδο των Βρυώνη και Κιουταχή στο Μεσολόγγι.

Η πρώτη λαμπρή μάχη που έδωσε ο Καραϊσκάκης στο Ξηρόμερο ήταν αυτή στον Μαχαλά (Φυτείες) Ξηρομέρου στις 28 Αυγούστου 1825, στην οποία μάλιστα κινδύνεψε να χαθεί. Για τη μάχη αυτή, έγγραφα των ΓΑΚ καθώς και τα Ελληνικά Χρονικά, φύλ. 70 /1825, απηύθυναν επαίνους και διθυράμβους για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, αναφέροντας τα παρακάτω:

«Σεβαστή Επιτροπή, Γενναιότατοι αδελφοί Στρατηγοί και εκάστης τάξεως αξιωματικοί, Σας ασπαζόμεθα αδελφικώς.

Εν συντόμω σας ειδοποιούμεν, καθώς επροστάχθημεν παρά της Σεβαστής Επιτροπής και από όλους σας τους αδελφούς μας, ακολουθήσαμεν χθες Παρασκευήν, εφθάσαμεν εις Μαχαλάν Ξηρομέρου, όπου επολεμήσαμεν με τους Τούρκους και εσκοτώσαμεν πολλούς από αυτούς και ένα μπεϊόπουλον, και επιάσαμεν και ζωντανούς και τους επήραν και περισσά πλιάτσικα οι Έλληνες. Τόσον τρόμον έλαβαν, οπού, αν δεν ήταν οι πύργοι να κλεισθούν μέσα και αν δεν τους έδιδε χαμπέρι ο Τουρκογώγος (Γώγος Μπακόλας), ήθελε τους πιάσωμεν όλους ζωντανούς.

Οι Τούρκοι όμως ολοένα απερνούν και φεύγουν κατά την Άρταν καθημερινώς. Ημείς ήλθομεν εις μοναστήρι Πόρτας και ερρίξαμεν ορδί. Εις ετούτα τα μέρη δεν ηύραμεν τον Αναγνώστην Καραγιάννην, ούτε Δημοτζέλιον, ούτε κανέναν άλλον παρά τα πόστα όλα πιασμένα από τους Τούρκους, με το να έγινεν η προδοσία.Τώρα όμως είμεθα υστερημένοι από τροφάς και πολεμοφόδια και θέλετε μας στείλει δέκα, Νο 10, χιλιάδες οκάδες αλεύρι, δέκα φορτώματα τζιπχανέν και πεντακόσιες μποτίλιες ρακή. Τες προάλλες με τον Κοχιάν σας εστείλαμεν πεντακόσια σφαχτά και τριάντα κεφάλια γελάδια, τα οποία δεν αμφιβάλλομεν ότι τα ελάβατε και τα εγεύθητε με υγείαν. Ημείς εδώ, όθεν απεράσαμεν, εμψυχώσαμεν τον κόσμον και αποδιώξαμεν πάσαν τουρκολατρείαν. Ο Γεωργάκης Καραχρήστου, Κασβίκης και όλοι οι Βαλτινοί εσυνήχθησαν και είναι μαζί μας. Ό,τι νέα έχετε, με πρώτον θέλετε μας ειδοποιήση. Διό και μένομεν ευσεβάστως. Τη 29 Αυγούστου 1825, εν Ακαρνανία Στρατοπέδου

Oι πρόθυμοι πατριώτες και αδελφοί

Καραϊσκάκης, Ανδρίτζος Σαφάκας, Ζαχαράκης Γιολδάσης,Ευαγγέλης Μήτζου Κοντογιάννης,

Κώστας Σιαδήμας, Γεωργάκης Πεσλής, Χρήστος Μακρής ».

Ιδού και η δημοσίευση των Ελληνικών Χρονικών για τη μάχη στον Μαχαλά Ξηρομέρου:

« Προς την Διευθύνοντα τα της Δυτικής Ελλάδος Επιτροπήν και προς τους Οπλαρχηγούς της εν Μεσολογγίω Φρουράς.

Εκ του εν Ακαρνανία Ελληνικού στρατοπέδου, την 29 Αυγούστου 1825

Κατά τας οποίας η Σεβαστή Επιτροπή συμφώνως με τους αδελφούς μας Οπλαρχηγούς, τους εν Μεσολογγίω μας έδωκεν επιταγάς, απαραλλάκτως και ηκολουθήσαμεν. Χθες εφθάσαμεν εις Μαχαλάν, όπου συνεκροτήσαμεν μάχην με τους Βαρβάρους και Προστασία του Αηττήτου Υπερμάχου μας τους ενικήσαμεν. Μεταξύ του πλήθους των φονευθέντων εχθρών ήτον και εν πολλά σημαντικόν Μπεόπουλον. Από τους ζωγρηθέντας όμως κανείς δεν είναι σημαντικός. Έκαμαν δε πλουσιώτατα λάφυρα οι Έλληνες. Μέγας τρόμος κατακυρίευσεν όλους τους εις το στρατόπεδον αυτό εχθρούς, από τους οποίους κανείς βέβαια δεν ήθελε διαφύγει την ελληνικήν ρομφαίαν ή την αιχμαλωσίαν, αν ο προδότης Τουρκογώγος (εννοεί τον Γώγο Μπακόλα), προειδοποιηθείς περί της αφίξεώς μας δεν ήθελε ιδεάσει όλον το στρατόπεδον, ώστε μέγα μέρος αυτών εκλείσθη εις τους Πύργους και ούτω διεσώθησαν κατά το παρόν. Καθημερινώς διαβαίνων διάφορα εχθρικά σώματα, και διευθύνονται προς την Άρταν. Ημείς εστρατοπεδεύθημεν εις το Μοναστήρι της Πόρτας (Άγιος Γεώργιος, Μπαμπίνη). Παρακαλείται η Σεβαστή Επιτροπή να διατάξη διά να μας σταλθώσιν όσον τάχιστα τροφαί ικαναί και πολεμοφόδια. Όλοι οι εν Ακαρνανία εμψυχώθηκαν και τουρκολατρείας ίχνος πουθενά δεν έμεινεν. Οι Βαλτινοί όλοι ενώθηκαν με ημάς. Παρακαλούμεν να μας ιδεάζητε συνεχώς και περί των αυτούσε διατρεχόντων, και πάσαν αξιοπερίεργον της άλλης επικρατείας είδησιν ( έπονται υπογραφές ).

Εύγε Γενναιόψυχε Καραΐσκάκη και λοιποί ακαταμάχητοι οπλαρχηγοί, πιστοί της φιλτάτης Πατρίδος Υπέρμαχοι! Ιδού οποία διά του αρρήκτου δεσμού της προς αλλήλους αγάπης εκατορθώσατε. Παρουσία πνεύματος, πατριωτισμού αισθήματα, τόλμη μετά λόγου, καταφρόνησις του εχθρού και αδελφική ανάμεσόν σας ένωσις, ταύτα πάντα απτόητοι Ήρωες, εστάθησαν των κινημάτων σας οι πρόδρομοι. Και διά τούτο άμα πατήσαντες το έδαφος της πλημμυρηθείσης από τους χειμάρρους των βαρβάρων γης της Στερεάς Ελλάδος, πανταχού θριαμβευταί εδοξάσατε το ελληνικόν όνομα, το οποίον οι μισόκαλοι εχθροί μας χαιρόμενοι ενόμιζον εφέτος να καταβυθίσωσιν εις της παντοτεινής λήθης τας αβύσσους. Το μέγα προς την απελπισθείσαν Πατρίδα χρέος σας λογιζόμενοι εις τα βάθη της καρδίας Σας, απεκρούσατε τους ολεθρίους των Αγαρηνών κατά της Ανατολικής Ελλάδος σκοπούς. Και ιδού η Ανατολική Ελλάς εις Σας και εις τους λοιπούς τους εν Σαλώνοις συναδέλφους Σας αποδίδει χάριτας, διότι εμιάνθη σχεδόν από τας ορδάς των απίστων Μουσουλμάνων.

Προχωρείτε τελευταίον εις την Δυτικήν Ελλάδα, καθαρίζετε τας Επαρχίας της από το οθωμανικόν μόλυσμα, διαβαίνετε εις τον Βάλτον, καταλαμβάνετε τας στενωπούς του Καρβασαρά και Μακρυνόρους, και διά των κατά την Ακαρνανίαν θριάμβων Σας, στεναχωρείτε τον βάρβαρον Κιουταχήν να συγκεντρώση όλας τας δυνάμεις του εις μόνον το Μεσολόγγιον. Ευγνωμονούσα λοιπόν και η Δυτική Ελλάς εύχεται ημέραν και νύκτα υπέρ αναρρώσεως του φιλοπάτριδος στρατού Σας.

Φιλοτιμηθήτε, ω άξιοι των Μιλτιάδων και Κιμώνων απόγονοι, να αναδειχθήτε μέχρι τέλους ένθερμοι της Ελλάδος προστάται. Συναγροικηθήτε και με τους λοιπούς καρτεροψύχους του Μεσολογγίου υπερασπιστάς, και μακράν του να εξιχνιάσητε βδελυρόν τι λείψανον των παλαιών παθών, αποφασίσατε και ενεργήσατε την ολοτελή του αγέρωχου Κιουταχή καταστροφήν.

Η Πατρίς και το έθνος, εις Σας, ω οπλαρχηγοί της όλης Δυτικής Ελλάδος, στηρίζουν και το έτος τούτο τας ελπίδας της σωτηρίας των και εις τους ακαταδαμάστους βραχίονας της Στρατιάς Σας αφοσιούνται».

