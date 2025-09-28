Νίκος Πλακιάς: Οργή για τις φωτογραφίες των σορών θυμάτων από τα Τέμπη

Την οργή του εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που «χάθηκαν» στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, από τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνει σάκους με τις σορούς των θυμάτων.

Ο κύριος Πλακιάς τονίζει πως δεν γνωρίζει το πώς και γιατί έγινε αυτή η διαρροή ωστόσο αναφέρει χαρακτηριστικά πως «πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;».

Παράλληλα, ο Νίκος Πλακιάς θέτει το ερώτημα για το αν αυτές οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει με σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων.

Αναλυτικά αναφέρει ο κ. Πλακιάς:

«Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων. Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους .

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό ; Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας ; Δεν υπάρχουν στην δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς ;

Δεν θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη ; Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις ΜΑΝΕΣ !! κάθε ημέρα ; Οι σακούλες αυτές που δείχνεται έχουν μέσα ότι ποιο ιερό υπάρχει δεν έχουν μέσα τα pampers του Κοσκωτά !!!»

Πηγή: cnn.gr