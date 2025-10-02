Νίκος Πλακιάς: Είτε μας κορόιδευαν για λαθρεμπόριο στα Τέμπη ή και η Κοβέσι είναι στο κόλπο

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς τα όσα είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών και για τη φημολογία για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο, οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει», είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την τραγωδία των Τεμπών, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε το πρωί της Πέμπτης (2.10.25) στο Τελωνείο του Πειραιά.

Και πρόσθεσε: «Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο».

Με ανάρτησή του στο X ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε τη φράση της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

«Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε ότι δεν βρέθηκε ένας να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι είχε δυόμισι χρόνια τώρα στην Κοβέσι;», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

«Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε», συνεχίζει ο Νίκος Πλακιάς.

Για να καταλήξει: «Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».

