Νίκος Παππάς: Φραστικό επεισόδιο σε βάρος του - Καταγγέλλει επίθεση από Πολωνό και Ελληνίδα

Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος κατέληξαν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ένας 34χρονος Πολωνός και μία 35χρονη ημεδαπή εξαιτίας φραστικού επεισοδίου σε βάρος του.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.9.25), λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου σε εστιατόριο επί της οδού Χάριτος στο Κολωνάκι.

Ξαφνικά, η γυναίκα και ο νεαρός άντρας στράφηκαν φραστικά εναντίον του, αντήλλαξαν λόγια μαζί του και στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία.

Όλοι μαζί κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου ο ευρωβουλευτής κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή σε βάρος του 34χρονου Πολωνού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

