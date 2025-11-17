Νίκος Παπανικολάου: Ο Ναυπάκτιος γιατρός και ιδρυτής του Λαογραφικού Μουσείου και του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Ο Νίκος Παπανικολάου από τον Πλάτανο Ναυπακτίας, ο προσωπικός γιατρός σημαντικών προσωπικοτήτων και ιδρυτής του Λαογραφικού Μουσείου και του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Ήταν διακεκριμένος γυναικολόγος, πρωτοπόρος της ιατρικής έρευνας και ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας Σπέρματος στην Ελλάδα, υπηρέτησε την επιστήμη με αφοσίωση και καινοτομία.

Υπήρξε μαχητής της Εθνικής Αντίστασης και ήταν ιδιαίτερη η πολιτιστική του συμβολή στον τόπο καταγωγής του, καθώς υπήρξε ιδρυτής του Λαογραφικού Μουσείου και του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης.

Ήταν προσωπικός ιατρός σημαντικών προσωπικοτήτων της τέχνης και του θεάτρου, μεταξύ των οποίων και της Αλίκης Βουγιουκλάκη που τον Αύγουστο του 1969 την φιλοξένησε στο Πλάτανο.

Δείτε το βίντεο του Γιάννη Γιαννακόπουλου: