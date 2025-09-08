Νίκος Παπανικολάου: Δύσκολες ώρες για τον Αντιδήμαρχο Μεσολογγίου - Πέθανε ο πεθερός του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, Νίκος Παπανικολάου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πεθερός του, Άλκης Μαρούλης, σε ηλικία 72 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ι.Π. Μεσολογγίου, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα πουν το τελευταίο «αντίο».

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα, από τις 10:30 π.μ.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τη σύζυγό του Πόπη, τα παιδιά του Αφροδίτη και Νικόλαο Παπαϊωάννου, Αναστασία και Στέλιο Αλεφάντη, Γεώργιο και Θεοδώρα, Χάρα, τον αδελφό του Γεράσιμο, καθώς και εγγόνια, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η οικογένεια δέχεται θερμά συλλυπητήρια και ευχαριστεί όσους τιμήσουν τη μνήμη του.

