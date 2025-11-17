Νίκος Παπανικολάου – Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Το τάμα στον Πλάτανο Ναυπακτίας και ο πολυπόθητος γιος, Γιαννάκης»

Η συγκινητική ιστορία του «γιατρού των αστεριών», Νίκου Παπανικολάου και η στενή του σχέση του με την αείμνηστη ηθοποιό, Αλίκη Βουγιουκλάκη, από το τάμα στον Πλάτανο Ναυπακτίας έως τη γέννηση του Γιαννάκη.

Μια ζωή σαν παραμύθι μας περιγράφει ο 93χρονος σήμερα Νίκος Παπανικολάου, ο «γιατρός των αστεριών». Αγαπημένη του η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που του εμπιστευόταν τις αγωνίες και τις σκέψεις της από την εποχή που προσπαθούσε να κάνει μάταια παιδί.

Την ανέλαβε και λίγο καιρό μετά κρατούσε κλαίγοντας στην αγκαλιά της τον Γιαννάκη. Το τάμα της στην εκκλησία του χωριού καταγωγής του γιατρού, στον Πλάτανο της Ορεινής Ναυπακτίας, ένα χρυσό καντήλι, βρίσκεται μέχρι σήμερα εκεί για να θυμίζει το θαύμα που συντελέστηκε στη ζωή της. Δίπλα της μέχρι και το τέλος, παρακολούθησε τους έρωτες και τους γάμους της, μάλιστα της έκανε και ο ίδιος πρόταση γάμου!

Το βλέμμα της στον τελευταίο αποχαιρετισμό και όλα όσα δεν έχουμε ακούσει ξανά για την ανθρώπινη πλευρά της μεγάλης σταρ. Από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τον Οκτώβριο του 2019: