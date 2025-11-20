Νίκος Παπαναστάσης: Ερώτηση για την ακαταλληλότητα του κτηρίου του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Νίκος Παπαναστάσης με δύο ακόμη βουλευτές του ΚΚΕ προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Υπουργό Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, για την ακαταλληλότητα του κτηρίου του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου και τον κίνδυνο που διατρέχουν καθημερινά οι μαθητές.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν οι μαθητές του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου, μέσω ανακοίνωσης του 15μελούς Συμβουλίου τους για την κατάσταση του κτηρίου του σχολείου τους, απαιτώντας να δοθεί άμεσα λύση.

Το κτήριο που στεγάζεται το 6 ο ΓΕΛ Αγρινίου, είναι άνω των 50 ετών, με τα προβλήματα του να είναι γνωστά εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, φέτος οδήγησαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς μια από τις αίθουσές του να παραμείνει κλειστή για λόγους ασφαλείας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα τμήματα της Γ’ τάξης Οικονομίας να λειτουργεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, ενώ το τμήμα της Γ’ τάξης Ανθρωπιστικών να έχει μεταφερθεί προσωρινά στην αποθήκη του σχολείου. Ενώ από τις αρχές Νοεμβρίου, αντί να έχει δοθεί λύση στα προβλήματα, ανακοινώθηκε πως για λόγους ασφαλείας θα κλείσει μόνιμα μια ακόμα αίθουσα του σχολείου, η δεύτερη συνολικά, στην οποία στεγαζόταν το τμήμα της Β’ τάξης Ανθρωπιστικών.

Όπως καταγγέλλεται και από τους μαθητές: «οι ρωγμές στην συγκεκριμένη πλευρά του σχολείου είναι πλέον εμφανείς από απόσταση και η κατάρρευση έχει μετατραπεί σε καθημερινό κίνδυνο».

Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, θέτει σε κίνδυνο τους μαθητές, τους καθηγητές, το προσωπικό του σχολείου, όπως απαράδεκτη είναι και η γνωστή τακτική να γίνονται μπαλάκι οι ευθύνες μεταξύ Δήμου και ιδιοκτήτη του κτηρίου, από τον οποίο ο Δήμος το νοικιάζει, αλλά και με την κυβέρνηση για το ποιος φταίει για να παρθούν μέτρα τώρα!

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της ΝΔ και το Υπουργείο Παιδείας προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάτι αλλάζει στα σχολεία διαφημίζοντας το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Ένα πρόγραμμα, που με χορηγούς τις τράπεζες, καλύπτει μόλις το 3% των σχολείων πανελλαδικά, που εξαρχής απέκλειε σοβαρότερες κατασκευαστικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με θέματα ελέγχου στατικότητας και θωράκισης των κτιρίων.

Ο έλεγχος στατικότητας και θωράκισης των κτιρίων είναι αναγκαιότητα για εκατοντάδες σχολικές μονάδες στη χώρα μας, εξαιτίας της παλαιότητας, της ελλιπούς συντήρησης, ως αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης και της αποψίλωσης των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών.

Αυτό αποδεικνύεται από την πραγματικότητα, που είναι αμείλικτη, στο συγκεκριμένο σχολικό κτήριο, που με ευθύνη τόσο της κυβέρνησης, του Υπουργείο Παιδείας όσο και της Δημοτικής Αρχής, τίθεται εν αμφιβόλω αν πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας και προσβασιμότητας.

Με βάση την επικίνδυνη και την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην παραπάνω σχολική μονάδα, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τί μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, για:

Να υπάρξει πλήρης και επίσημη απάντηση από τους αρμόδιους για το αν το κτίριο είναι ή όχι κατάλληλο για να στεγάζεται το σχολείο, με την παράλληλη δημοσίευση του πιστοποιητικού καταλληλότητάς του.

Να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις, ώστε να είναι ασφαλείς για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τις μεγάλες ανάγκες σε σχολική στέγη που υπάρχουν στο Δήμο Αγρινίου και στο σύνολο της χώρας.

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Δελής Γιάννης

Καραθανασόπουλος Νίκος