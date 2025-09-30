Νίκος Κοκλώνης για το κύκλωμα με τα πλαστά τιμολόγια - «Δεν έχω καμία σχέση»

Για την υπόθεση του κυκλώματος με τα πλαστά τιμολόγια τοποθετήθηκε ο Νίκος Κοκλώνης, στην οποία φέρεται να υπάρχει εμπλοκή του ονόματός του.

Το Ελληνικό FBI συνεχίζει τις έρευνες για το κύκλωμα που πραγματοποιούσε απάτες μέσω εικονικών συναλλαγών ΦΠΑ, με αρχηγικό μέλος τον Πρόεδρο του Αχαρναϊκού, Ηλία Ηλιάδη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 18 συλλήψεις και οι αρχές τονίζουν πως οι έρευνες συνεχίζονται.

Το μεσημέρι της Τρίτης, ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης διέψευσε κάθε σύνδεση με το κύκλωμα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.

«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Αναφερόμενος ειδικά στη σύνδεσή του με τον Ηλία Ηλιάδη, ο Κοκλώνης ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση με τον Πρόεδρο του Αχαρναϊκού αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.

Ο Νίκος Κοκλώνης απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή και ζητάει να γίνει κατανοητό ότι ούτε προσωπικά ούτε επαγγελματικά έχει σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνούν οι αρχές. Η θέση του είναι ξεκάθαρη: η υπόθεση αυτή δεν αφορά κανέναν από τον κύκλο του και δεν υπάρχει καμία αθέμιτη συμμετοχή εκ μέρους του.

Πηγή: ontime24.gr