Νίκος Καρβέλας: Έπαιξε πιάνο και τραγούδησε μαζί με τον τριών ετών γιο του – Η «δύσκολη» αναφορά στους γονείς

Μια οικογενειακή στιγμή με τον Νίκο Καρβέλα να παίζει πιάνο και να τραγουδάει μαζί με τον τριών ετών γιο του, μοιράστηκε η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου.

Πριν από λίγες ημέρες ο συνθέτης κυκλοφόρησε ένα νέο κομμάτι με τίτλο «Γονείς». Μέσα από το βίντεο που κοινοποίησε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου η σύντροφος του Νίκου Καρβέλα στο Instagram, o συνθέτης εμφανίζεται με το παιδί τους να ερμηνεύει μερικούς από τους στίχους του τραγουδιού.

Όσο λοιπόν ο συνθέτης παρέδιδε μαθήματα πιάνου στον γιο του, τραγουδούσε μεταξύ άλλων: «Θα αγαπούσες τη μαμά σου, αν δεν ήταν μαμά σου, θα την έκανες παρέα; Πες μου τι έχει ο μπαμπάς σου και λες πως είναι ο ήρωάς σου; Τι είναι εκείνα που σε εμένα θαυμάζεις, που το έχουν όλοι οι άλλοι και όμως δεν τους θαυμάζεις».

