Νίκος Ευαγγελάτος για Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Έδωσε μία μάχη με τρομερή αξιοπρέπεια»

Με βαθιά συγκίνηση μίλησε ο Νίκος Ευαγγελάτος για την Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, αναφερόμενος στη γενναία μάχη της με την επάρατη νόσο.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου στο Κοιμητήριο Χολαργού η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη πάλεψε για αρκετό διάστημα με τον καρκίνο αλλά τελικά έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου σκορπίζοντας θλίψη στους συγγενείς, τους φίλους αλλά και όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν έστω για λίγο. Όλοι κάνουν λόγω για ένα φωτεινό πλάσμα, που δεν το έβαζε ποτέ κάτω, ούτε στα δύσκολα, για μια κοπέλα που μοίραζε απλόχερο χαμόγελα και αγάπη.

Το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου ο Νίκος Ευαγγελάτος μέσα από το Live News αναφέρθηκε στην Αλεξάνδρα Νικολαϊδου τονίζοντας την αξιοπρέπεια με την οποία πάλεψε ενάντια στον καρκίνο.

«Είναι δυο πράγματα. Είναι από τη μια μεριά, ο αγώνας που έδωσε αυτή η κοπέλα πήρε συμβολικό χαρακτήρα και από την άλλη μεριά είναι η πραγματικά τρομερή αξιοπρέπεια που είχε, και εκείνη και ο σύντροφός της, Ντέμης Νικολαΐδης και όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν γύρω της. Δεν είναι μόνο η μάχη, αλλά είναι και ο τρόπος που δίνεις τη μάχη.

Δείτε το βίντεο:

Και αυτή ήταν μια πραγματικά σπουδαία μάχη που έδωσε αυτή η γυναίκα, αλλά και η αξιοπρέπεια με την οποία την έδωσε και πέρασε το μήνυμά της. Χωρίς φωνές, χωρίς κραυγές, αλλά με τρομερή αξιοπρέπεια και πολύ εύστοχο τρόπο, είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμα πιο βαθιά συγκινημένοι» ήταν τα λόγια του Νίκου Ευαγγελάτου.

Πηγή: tlife.gr