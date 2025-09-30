Νίκος Δένδιας: Αλλάζουν όλα στις Ένοπλες δυνάμεις – Τι είπε για την υποχρεωτική στράτευση γυναικών – Δεν αλλάζει η 12μηνη θητεία – Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, δομή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας παρουσίασε σήμερα (30.09.2025) το νομοσχέδιο για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού της «Ατζέντας 2030» που αφορούν μεταξύ άλλων αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, αλλά και στην εξέλιξη των στελεχών, αξιωματικών και υπαξιωματικών όπως και στην στράτευση των γυναικών.

Για την θητεία των γυναικών είπε: «Δεν είναι ακόμα ο καιρός αλλά θέλουμε να είμαστε έτοιμοι στην Ελλάδα για την υποχρεωτική στράτευση γυναικών. Ο στόχος είναι 200 γυναίκες από 20 έως 26 ετών να καταταγούν το 2026 σε εθελοντική βάση. Υπάρχουν έτοιμες υποδομές στην Λαμία. Θα έχουν ασφαλιστικά δικαιώματα και θα έχουν πριμοδότηση στο ΑΣΕΠ όσον αφορά στο Δημόσιο ή σε θέσεις στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαστε εδώ απολύτως έτοιμοι να συζητήσουμε ιδέες, σκέψεις, αλλαγές και το υπουργείο δεν θεωρεί ότι αποτελείται από αλάνθαστους».

Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε τη νέα δομή προσωπικού μετά την διαδικασία προσαρμογής διάρκειας 17 – 18 ετών, λέγοντας ότι θα «επιστρέψουμε στη σοβαρότητα» με τον εξορθολογισμό ζητημάτων που αφορούν την διασύνδεση του μισθού με τον βαθμό των στελεχών.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στις αυξήσεις των μισθών που προέρχονται από χρήματα που εξοικονομήθηκαν από την Α’ φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων από την συγχώνευση στρατοπέδων, δίνοντας ορισμένα παραδείγματα:

Ανθυπολοχαγός που υπηρετεί 3 χρόνια σε παραμεθόριο = Από 1.197 στα 1.576 ευρώ καθαρά.

Κελευστής σε πλήρωμα πολεμικού πλοίου = Από 901 στα 1.512 ευρώ καθαρά.

Στην Β’ Φάση χρησιμοποιούνται χρήματα για τους κληρωτούς και στους οπλίτες θητείας και η Γ’ Φάση θα οδηγήσει σε δεύτερη αύξηση αποδοχών των στελεχών. Όλοι θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις. Για τους υπαξιωματικούς ανέφερε ότι θα έχουν υψηλότερους μισθούς και σε υψηλότερες συντάξεις αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση.

Το οικιστικό πρόγραμμα 10ετίας του ΥΠΕΘΑ, το μεγαλύτερο στο νέο ελληνικό κράτος με σαφή ορίζοντα εκπλήρωσης όλων των αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, χρηματοδοτούμενο από το εξοπλιστικά προγράμματα. Κάθε στέλεχος που παίρνει μετάθεση θα παίρνει και ένα κλειδί για να έχει σπίτι.

Για την στρατιωτική θητεία είπε ότι δεν πρέπει πλέον να θεωρείται αγγαρεία. «Πιστεύουμε στον στρατό πολιτών, συνταγματική ευθύνη όλων μας να προστατεύουμε την χώρα μας» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «35.500 άτομα την τελευταία 5ετία επικαλούμενοι ψυχολογικά προβλήματα ενώ 38.890 ανυπότακτοι στο εξωτερικό δηλαδή 20 ταξιαρχίες όταν η πατρίδα μας αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή και γι’ αυτό δεν θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε».

«Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό», είπε ο υπουργός Άμυνας και τόνισε: «χρειαζόμαστε δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και γι’ αυτό δίνουμε ως κίνητρα: μείωση της θητείας από 17 σε 14 μήνες αλλά ζητάμε πτυχίο ΑΕΙ και ο βαθμός του ανθυπολοχαγού δίνεται 3 μήνες πριν».

«Πάμε σε λογική κατάταξης πρωτόκλητων μετά το τέλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 9μηνη θητεία και όλοι θα κατατάσσονται στον Στρατό Ξηράς. Όμως αν ορισμένοι έχουν συγκεκριμένη εκπαίδευση και γνώσεις αυτοί θα μετατάσσονται σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία. Μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ σε Έβρο και νησιά και 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα».

Η Γενική Επιθεώρηση θα διασφαλίσει πλέον ότι «το φαγητό στο στρατό θα τρώγεται» με νέο Κανονισμό Τροφοδοσίας και λογιστικό τρόπο παρακολούθησης δαπανών. Για την θητεία πρόσθεσε ότι έχουμε δύο στρατούς, τις Ειδικές Δυνάμεις και τους υπόλοιπους. Οι περισσότεροι είναι θέμα αν έχουν ρίξει ικανοποιητικό αριθμό βολών.

Στο πλαίσιο αυτό: η βασική εκπαίδευση θα διαρκεί 10 εβδομάδες, η ειδική εκπαίδευση θα διαρκεί 4 εβδομάδες, η εντονη επιχειρησιακή εκπαίδευση θα διαρκεί 12 εβδομάδες και οι στρατεύσιμοι θα εκπαιδεύονται σε drones και συστήματα αντι-drones, όπως μας έχουν διδάξει πόλεμοι σε Ουκρανία και νότιο Καύκασο.

Για τους ΔΕΑ, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μειώνεται η θητεία από 17 σε 14 μήνες αλλά ζητείται πλέον βαθμός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο βαθμός αποδίδεται στους 11 μήνες. Για την εφεδρεία, τόνισε ότι δημιουργείται Σώμα 150.000 ενεργών εφέδρων εθελοντών και επεκτείνεται στο 60 έτος, ενοποιείται η εφεδρεία με την Εθνοφυλακή.

Για όσους στρατεύτηκαν στις Ειδικές Δυνάμεις, αποκάλυψε ότι δημιουργούνται δύο Μοίρες εφέδρων καταδρομέων με την Δ’ Μοίρα στη Ρεντίνα και με την 3η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο. Η πρόσκληση αρχικά θα γίνεται ανά τριετία με 50.000 άτομα.

