Νίκος Χαρδαλιάς: Το τελευταίο «αντίο» είπε στον πατέρα του – Στην Αμφιλοχία η ταφή

Το ύστατο αντίο στον πατέρα του είπε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρέα.

Στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν μέλη της κυβέρνησης και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Η σορός του εκλιπόντος βρισκόταν στον ναό από τις 09:30 και όσοι, αγαπημένοι, συγγενείς και φίλη ήθελαν, τον αποχαιρέτισαν. Μετά την εξόδιο ακολουθία η οικογένειά του, συνόδευσε τη σορό στην Αμφιλοχία, όπου εκεί στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, όπως άλλωστε ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Όπως είχε πληροφορήσει ο Νίκος Χαρδαλιάς με ανάρτησή του στα social media, «ο πατέρας μας ήθελε να ταφεί δίπλα στον πατέρα του και παππού μας Νίκο και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια».

