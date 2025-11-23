Νίκος Χαρδαλιάς: Στην Αμφιλοχία η ταφή του πατέρα του – «Ήθελε να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας»

Στην Αμφιλοχία θα τελεστεί η ταφή του πατέρα του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, επιθυμία του οποίου ήταν να «ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια».

Ο πατέρας του Νίκου Χαρδαλιά, Γιώργος έφυγε από τη ζωή στις 21 Νοεμβρίου 2025. Είχε καταγωγή από τη Γρανίτσα Ευρυτανίας ενώ μεγάλη ήταν η αγάπη του και για τον Βύρωνα , στην κοινωνική ζωή του οποίου ήταν ιδιαίτερα δραστήριος μέχρι το τέλος.

Σε σχετική ανάρτηση του κ. Χαρδαλιά αναφέρεται:

«Την Τριτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρέα αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας Πατέρα.

Μετά την εξόδιο ακολουθία θα τον συνοδέψουμε στην λατρεμένη του Αμφιλοχία, την γαλήνια πύλη του Αμβρακικού (όπως με υπερηφάνια την αποκαλούσε), όπου εκεί στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, όπως άλλωστε ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Ο Πατέρας μας ήθελε να ταφεί δίπλα στον πατέρα του και παππού μας Νίκο και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια.

Η σορός του Πατέρα μας θα βρίσκεται στον Ναό από τις 9:30 το πρωί για όσους αγαπημένους μας φίλους και συγγενείς θα ήθελαν να ανάψουν ένα κερί στην μνήμη του και να τον αποχαιρετήσουν».