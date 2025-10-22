Νικολά Σαρκοζί: Πώς πέρασε το πρώτο 24ωρο στη φυλακή ο Γάλλος πρώην πρόεδρος

Το πρώτο του 24ωρο στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού πέρασε ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί όπου εκτίει ποινή ύστερα από το σκάνδαλο χρηματοδότησης από την Λιβύη του Καντάφι.

Ο Σαρκοζί δεν ήταν εντελώς μόνος. Δύο αξιωματικοί ασφαλείας συνοδεύουν τον πρώην πρόεδρο και έχουν τοποθετηθεί σε γειτονικό κελί, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από τρεις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

«Δεν τίθεται θέμα να ληφθεί το παραμικρό ρίσκο όσον αφορά την ασφάλεια ενός πρώην προέδρου», εξήγησε μία από τις τρεις πηγές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με έναν από τους δικηγόρους του, τον Ζαν-Μισέλ Νταρουά, η διοίκηση των φυλακών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκριναν ότι ο κίνδυνος εντός της παρισινής εγκατάστασης δικαιολογούσε την ανάθεση σε αυτόν δύο αξιωματικών από την Υπηρεσία Προστασίας (SDLP). Αυτοί οι αξιωματικοί θα βρίσκονται στο πλευρό του Νικολά Σαρκοζί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και δεν θα τον αφήνουν από τα μάτια τους.

Ο Νταρουά περιέγραψε στο δίκτυο BFMTV μια «δύσκολη» πρώτη μέρα για τον Σαρκοζί, την οποία παρ' όλα αυτά κατάφερε να «ξεπεράσει». «Προπονήθηκε, άρχισε να γράφει το βιβλίο του (...) είχε μια συνάντηση με την Κάρλα Μπρούνι. Αν ανησυχεί για κάτι, είναι η οικογένειά του», εξήγησε ακόμη.

Σε ένα κελί 9 τ.μ ο Σαρκοζί

Δεδομένων των κινδύνων για την ασφάλειά του στο περιβάλλον της φυλακής, ο Νικολά Σαρκοζί έχει επίσης τεθεί σε απομόνωση. Επομένως, είναι μόνος στο κελί του και συνοδεύεται από έναν φρουρό κάθε φορά που βγαίνει έξω, ιδιαίτερα στο δωμάτιο επισκεπτηρίου. Αυτό το καθεστώς θα διασφαλίσει τόσο «την ασφάλεια του κ. Σαρκοζί όσο και την τάξη στο ίδρυμα», εξήγησε ο διευθυντής της διοίκησης των φυλακών, Σεμπαστιάν Κοβέλ, στο RTL την Τρίτη (21/10).

«Είναι σε ένα κελί 9 τ.μ., υπάρχει θόρυβος συνέχεια», σχολίασε αργά το βράδυ της Τρίτης (22/10) ο Νταρουά, μετά την πρώτη του συνάντηση στο επισκεπτήριο με τον πρώην πρόεδρο διαβεβαιώνοντας ότι ο πελάτης του δεν έχει λάβει καμία προνομιακή μεταχείριση.

« Όλοι οι κρατούμενοι κάνουν θόρυβο, φωνάζουν, χτυπούν στους τοίχους (...) Κατ' αρχήν, δεδομένης της θέσης που κατείχε, θα έπρεπε να έχει διαφορετικό καθεστώς. Δεν το ζήτησε, δεν το έχει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον άλλο δικηγόρο του Κριστόφ Ινγκρέν, ο πρόεδρος «δεν παραπονιέται, δεν έχει ζητήσει τίποτα, καμία ειδική μεταχείριση».

«Θα του επιτρέπεται να βγαίνει έξω μία ώρα την ημέρα μόνος του στην αυλή της φυλακής και να δέχεται τρεις επισκέψεις την εβδομάδα από την οικογένειά του» τόνισε ο Ινγκρέν για αποκαλύψει στη συνέχεια ότι σχεδιάζει να γράψει ένα βιβλίο για την εμπειρία του στη φυλακή.

Το κελί του Σαρκοζί είναι εξοπλισμένο με ένα κρεβάτι και ένα γραφείο βιδωμένο στο πάτωμα, μια πλαστική καρέκλα, ράφια, ντους και τουαλέτα, μια εστία, ένα ψυγείο και μια τηλεόραση, έναντι πληρωμής, και μια ξύλινη κορνίζα, σύμφωνα με έναν πρώην κρατούμενο. Ο Σαρκοζί θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα επιτοίχιο τηλέφωνο, έναντι αμοιβής, για να καλεί προκαταχωρημένους αριθμούς. Οι συνομιλίες του ενδέχεται να ηχογραφούνται, αλλά δεν θα μπορεί να δέχεται κλήσεις.

